Piden vacunar de inmediato al personal escolar contra COVID-19

Un grupo de más de tres docenas de líderes comunitarios y funcionarios electos del sur de California enviaron una carta al gobernador Gavin Newsom y a la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Hilda Solis, pidiendo este jueves que los maestros y el personal escolar tengan acceso inmediato a las vacunas COVID-19 para acelerar la reapertura de los campus.

“Una parte fundamental de la reapertura de las aulas escolares será la creación de un entorno escolar seguro, y eso incluye proporcionar vacunas a todos los que trabajan en las escuelas '', dice la carta. “Esto no solo protegerá la salud y la seguridad de los empleados esenciales en las escuelas, sino que proporcionará un enorme beneficio a los niños y sus familias, lo que conducirá a una reapertura más rápida de las escuelas y de la economía en general al permitir que las familias trabajadoras regresen a trabajo”.

La carta fue firmada por funcionarios de una serie de grupos comunitarios, entre ellos Alliance for Children's Rights, AltaMed Health Services, Empowering Pacific Islander Communities, Faith and Community Empowerment, Fulfillment Fund, LA's Best, Meet Each Need with Dignity y New Hope Community Church.

Varios funcionarios electos también firmaron la carta, incluido el alcalde de Carson, Lula Davis-Holmes, y el concejal de la ciudad de Los Ángeles, Joe Buscaino, quienes esta semana le pidieron a la ciudad que explorara recursos legales para acelerar la reapertura de escuelas.

La directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, dijo el miércoles que el condado ampliará la elegibilidad para vacunas a varios trabajadores esenciales en las próximas dos o tres semanas, incluidos los maestros. Pero incluso cuando los maestros sean elegibles para la vacuna, llevará meses vacunarlos por completo, dadas las asignaciones semanales extremadamente limitadas de dosis que recibe el condado.

Ferrer dijo que hay más de 668,000 personas en el condado que trabajan en el sector educativo, incluidos maestros, personal de apoyo y trabajadores de guardería. Esos trabajadores se encuentran entre aproximadamente 1,3 millones de trabajadores esenciales que serán elegibles para las vacunas en las próximas semanas, además de los cientos de miles de trabajadores de la salud y residentes de 65 años o más que ya son elegibles y aún no han sido vacunados.

Un distrito escolar en el sur de California se prepara para la reapertura de sus escuelas.

El condado, sin embargo, ha estado recibiendo asignaciones semanales de menos de 200,000 dosis por semana, y cada persona necesita dos dosis.

El tema de la vacunación de maestros y personal escolar se ha convertido en un tema candente en el debate sobre la reapertura de la escuela. Newsom dijo el miércoles que se podría llegar a un acuerdo con la Legislatura estatal antes del fin de semana sobre un plan de reapertura de escuelas de $6.6 mil millones que comenzará con el regreso de pequeños grupos de estudiantes más jóvenes a los campus. Dijo que quiere ver la reapertura de las escuelas durante el año académico actual.

Pero el plan de Newsom se ha enfrentado a la oposición de funcionarios de algunos de los distritos escolares más grandes del estado, incluidos Los Ángeles, Long Beach y San Diego unificados, quienes afirman que el plan no aborda las necesidades de los distritos escolares urbanos y creará un “mosaico” de los estándares de seguridad mientras no proporciona los fondos adecuados para algunas escuelas de bajos ingresos.

El superintendente del LAUSD, Austin Beutner, y los líderes del Sindicato de Maestros Unidos de Los Ángeles también insisten en que los maestros y el personal deben vacunarse antes de que las escuelas puedan reabrir, a pesar de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dicen que las vacunas no deben ser un requisito previo para que los estudiantes regresen a las aulas.

El plan para reabrir las escuelas públicas en California podría ser una realidad esta semana, y los estudiantes de primaria serían los primeros en regresar a las aulas.

Beutner pidió el lunes la vacunación de 25.000 personas para permitir la reapertura de las aulas de las escuelas primarias.

Según las pautas estatales actuales, las escuelas pueden reabrir para los estudiantes más jóvenes, desde preescolar hasta sexto grado, cuando la tasa diaria promedio de un condado de nuevos casos de COVID-19 cae a 25 por cada 100,000 residentes.

Según las cifras actualizadas el martes, la tasa de casos ajustada por el estado del condado de Los Ángeles es de 31,7 por cada 100.000 habitantes, frente a los 38 de la semana pasada.

Ferrer le dijo a la Junta de Supervisores el martes que, con el número de casos en constante descenso, es probable que el condado alcance el umbral de tasa de casos requerido en cuestión de semanas.

Las escuelas ya pueden brindar instrucción en persona para los estudiantes de alta necesidad en cualquier grado, pero sólo en grupos pequeños y con una presencia en persona total limitada al 25% de todo el alumnado de la escuela.

El LAUSD, sin embargo, canceló toda la instrucción en persona en diciembre en medio del aumento invernal de casos.

Anteriormente, el estado permitía que las escuelas y los distritos buscaran exenciones para brindar instrucción en persona a los estudiantes desde preescolar hasta segundo grado, pero el programa de exenciones fue eliminado cuando Newsom publicó sus planes revisados ​​de reapertura de escuelas el mes pasado.

Las escuelas que habían obtenido previamente las exenciones pueden continuar ofreciendo dicha instrucción, pero no se está aprobando ninguna otra.

El LAUSD, sin embargo, nunca buscó esas exenciones.