Piden ayuda para arrestar al sospechoso del tiroteo mortal en bar de San Pedro

Los familiares de un hombre asesinado en un tiroteo en un bar de San Pedro piden justicia e información para ayudar a capturar a una mujer sospechosa de abrir fuego el sábado pasado.

La madre y el padre de Tyrone Tyars, padre de dos niños pequeños, hablaron en una conferencia de prensa frente a Machista, en la intersección de la Avenida Pacific con la Calle 10. La esposa de Tyars resultó herida tras recibir cuatro disparos.

“Esto no tiene sentido. Esto no está bien”, dijo Ira McGrady, la madre de Tyars, que estalló en sollozos poco después de hacer una declaración. “Necesito que toda la comunidad ayude a llevar al asesino de mi hijo ante la justicia”.

McGrady dijo que Tyars estaba recogiendo a su esposa del bar después de que ella llamó, diciendo que había habido una pelea. Cuando llegó, el sospechoso le disparó a él, a su esposa y a otro hombre, según su familia.

Tyars murió en el lugar. Su esposa fue llevada a un hospital local y sufrió heridas de bala en el tobillo, la pierna, la cadera y el pecho, dijo McGrady.

“Estoy muy perdida y destrozada”, añadió la afligida madre. “Era cocinero. Era un hombre cariñoso. No tenía sentido. Por favor, ayúdenme”.

Los vecinos dijeron que el bar Machista tenía un largo historial de problemas y violencia en la zona.

“Debería haber estado cerrado”, dijo Lawanda Hawkins, residente de San Pedro. “No debería haber sido necesario el asesinato de Tyrone para que sucediera algo”.

Otra vecina, Linda Noriega, dijo a la estación hermana NBC4 que los vecinos y el personal del ayuntamiento estaban trabajando para cerrar el bar.

“No quiero vivir con miedo”, dijo Noriega. “Me mudé aquí en marzo y varias personas recibieron disparos o les dispararon... Ni siquiera me gusta pasar por allí”.

El segundo hombre se estaba recuperando con heridas leves en su casa después de ser transportado al hospital.

Las autoridades continúa buscando a una mujer que mató a un hombre y dejó a otros dos heridos en San Pedro.

El dueño de Machista no respondió a una solicitud de comentarios.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la sospechosa que huyó del lugar fue descrita como una mujer de entre 20 y 30 años.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe llamar a la División de Homicidios de la Oficina Sur del LAPD al 323-786 5100.

Los informantes que prefieran permanecer en el anonimato pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477 o visitar www.lacrimestoppers.org.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.