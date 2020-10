Personas de la tercera edad temen quedar en la calle tras el desalojo de sus viviendas

Decenas de personas, muchas de ellas de la tercera edad se reunieron frente al ayuntamiento de su ciudad para pedirle ayuda a sus funcionarios, ya que el lugar donde viven será clausurado y tendrán que buscar otras opciones para vivir.



Son residentes de un complejo de viviendas móviles en la ciudad de Carson.

El no saber a dónde se mudarán en los próximos meses y preocupaciones económicas, trajo a unos residentes de Carson al ayuntamiento de su ciudad.



“A mí me ha dado depresión, no sé que hacer, por favor ayúdenos a que no nos saquen, o que nos den lo que la casa cuesta”, dijo María Luikeds, residente afectada.



Luikeds actualmente vive en el complejo

“Imperial Avalon Mobile Estates” está localizado sobre el bulevar Avalon, pero debido a que el terreno ha sido vendido para dar paso a la construcción de apartamentos nuevos, tendrá que buscar otro lugar para vivir, al menos hasta que concluya la construcción, ya que aparentemente, según funcionarios, los residentes actuales tendrían prioridad de regresar una vez completado el proyecto, por lo pronto no hay fecha para eso.



“Nos quieren dar un precio muy bajo, pero cuando compramos, el precio está muy alto, y es una gran diferencia si nos corren de ahí. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos van a mandar?”, dijo Elsa Rodas, teme perder su hogar.

Por eso le pidieron una respuesta de la ciudad.

“Yo tengo la esperanza, y voy a pelear y asegurar que a todos los residentes les vamos a encontrar un sitio para vivir”, dijo Alberto Robles, alcalde de Carson.

Robles, asegura que tienen varios planes para ayudar a los residentes que temen caer en la indigencia.

“Opción número, los residentes van a recibir lo máximo en dinero”, dijo Robles.

La compañía encargada del complejo envió un comunicado con lo siguiente:

“Aparte de comprar la propiedad móvil, nueva o antigua al precio que ellos pagaron, y de proveerles oportunidad de regresar al nuevo proyecto, también estamos pagando por asistencia de mudanza individual”, dijo el alcalde.



Pero para quienes tienen una conexión sentimental con estas residencias, no hay opción perfecta.

“Significa mucho porque uno hace lo posible por dejarles algo a los hijos, y luego con esta pandemia uno no sabe a donde va a ir a dar”, dijo Rodas.



No se ha establecido una fecha específica de cierre pero el complejo no puede cerrar antes de enero del 2022.

La ciudad señaló que seguirán impartiendo juntas comunitarias para informar a residentes sobre el proceso.