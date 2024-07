Pastor alemán abandonado en Malibú lucha contra el cáncer

Luego de ser abandonado con una brida amarrándole el hocico en una parte remota del Cañón de Malibu, Argon el Pastor Alemán se enfrenta a un nuevo reto.

El perro, quien se estima que tiene 7 años, fue diagnosticado con linfoma y está siendo tratado por un equipo médico en el Hospital de Animales Saddleback en Tustin.

La buena noticia es que Argon ya está de mejor humor, y sus nódulos linfáticos se están desinflamando luego de una semana en el hospital.

Pero los doctores todavía están tratando de determinar el próximo paso para el perro.

"Estamos esperando saber qué tipo de cáncer tiene, qué tipo de linfoma, si es tipo B o T. Cuando sepamos eso, podremos reajustar sus tratamientos de manera apropiada," Michael Kavanagh, un veterinario en el hospital de animales, dijo.

Además de ser pachoso y reservado luego de haber tenido una experiencia traumatizante, Argon también está siendo tratado por trauma a la piel", dijo Kavanagh.

"Tenía inflamación significativa en sus piernas traseras y en su abdomen. Tenía una infección de oido. Y estaba demacrado, y todos sus nódulos linfáticos por todo su cuerpo estaban inflamados".

Esperan que las condiciones del perro mejoren, ya que ya está progresando.

"Está mucho mejor y respondiendo bien. Está respondiendo a lo que esté pasando a sus al rededores en vez de quedarse escondido. Se porta bien con los empleados que lo están tratando de reaclimatar".

Cuando Argon esté diagnosticado completamente y los doctores hayan determinado cómo se verán sus tratamientos, el Pastor Alemán podrá ser adoptado.

Mientras que el perro se recupera, el grupo de protección de animales In Defense of Animals ha estado recaudando dinero para recompensar a cualquier persona que pueda identificar a aquel o aquellos responsables por abandonar a Argon. Hasta ahora, han recaudado $25,000 para ofrecer de recompensa.

"Estamos determinados a buscar justicia por este perro porque fácilmente se pudo haber muerto. Queda claro que la persona que lo abusó es alguien peligroso para otros miembros de la sociedad", Fleur Dawes de In Defense of Animals dijo.

"No hay excusa por lo que le pasó", dijo Maria Dales, la fundadora de Rescates de Pastores Animales de Orange County. "Hemos visto mucha tristeza en nuestro trabajo. He estado haciendo esto por 30 años y no hay fin a algunas de las crueldades que hemos visto, pero esta es la primera de su tipo que he visto".

Rescate de Pastores Alemanes de Orange County está aceptando solicitudes de adopción y donativos para ayudar con las facturas médicas de Argon.