Pagó más de $1,500 por error de compañía de teléfono celular

Un televidente contactó a Telemundo 52 Responde luego de haber intentado, sin éxito, que se corrigiera un error de cobranza con sus teléfonos celulares, que le costó cerca de dos mil dólares.

Cuando Elbar Rosas se dio cuenta de que le estaban cobrando por dos líneas telefónicas que no eran suyas, quiso recuperar el dinero que, sin percatarse, pagó por más de año y medio, pero nunca lo logró hasta que llamó al equipo de Telemundo 52 Responde.

Rosas dijo que desde el 2019, activó cuatro teléfonos celulares con Verizon, se inscribió para que sus pagos mensuales se retiraran automáticamente de su cuenta bancaria, y después, en el 2021, cambió dos de sus cuatro teléfonos por modelos nuevos.

“Dije, de que me preocupo si pues, todo el tiempo me lo estaban quitando de la tarjeta, y nunca me dio por revisar”, dijo Rosas, le cobraron dos líneas telefónicas adicionales.

Pero en julio del 2023 tuvo que cambiar su número de tarjeta bancaria.

“Y fue cuando me di cuenta, porque el pago automático se canceló”, dijo Rosas.

De lo que se dio cuenta es de que, durante 19 meses, aunque solo tenía cuatro teléfonos, le habían estado cobrando seis.

“¿Seis líneas? Si yo solo tengo cuatro líneas. ¡No dice aquí seis líneas”!, dijo Rosas.

Aparentemente, cuando cambió sus dos teléfonos antiguos, en el 2021, en lugar de solo reemplazar sus teléfonos, le agregaron dos líneas nuevas.

“Esas líneas no son mías. ¡No dice, tú las autorizaste! Dije, ¡No, yo no las autoricé”!

Rosas dijo que cuando se quejó en la tienda le dijeron que ya no se podía hacer nada.

“Supuestamente, ya pasó mucho tiempo. No se me hacía justo, porque, y saque cuentas, y eran como $1,700”, dijo Rosas.

Tras esto, fue cuando pidió apoyo a Telemundo 52 Responde. Nosotros solicitamos a Verizon revisar el caso del señor Rosas, y al poco tiempo nos dijeron que le devolverían $760.00 expresando: "Siempre trabajamos por brindar el servicio de clase mundial que nuestros clientes esperan y se merecen. en este caso fallamos. Ofrecemos una disculpa por el inconveniente que causamos, y agradecemos al señor Rosas la oportunidad de seguir ganándonos su lealtad”.

“Yo no quedé contentó la verdad, porque no se me hace justo”, agregó Rosas.

La cantidad, insistió Rosas, no era ni la mitad de lo que pagó por un error que cometió el vendedor, y fue por eso que Telemundo 52 Responde decidió pedir una vez más a Verizon evaluar su decisión, y tras ello, le enviaron esta carta, explicándole todos los cobros y añadiendo que, para dejarlo satisfecho, le devolverían otros $820.00. un total de $1,580.

“La verdad me siento muy bien, y yo les agradezco mucho, y que la gente les tenga confianza, porque sí ayudan. Porque yo ya ese dinero lo daba por perdido”, dijo Rosas.

Telemundo 52 Responde recuerda que siempre hay que revisar los estados de cuenta cada mesa para poder tomar acción inmediata si notamos algún error.