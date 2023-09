Familia cancela viaje a México por una emergencia, pero aerolínea les daba solo dos meses de crédito

Una situación de vida o muerte causó que los señores Ramírez no pudieran viajar, y solo les ofrecían crédito por dos meses para usar su boleto, lo cual les parecía insuficiente y razón que llamaron a Telemundo 52 Responde.

El matrimonio Ramírez dijo que el doctor les explicó que, en dos meses, el señor Ramírez no estaría en condiciones de viajar, así que Telemundo 52 Responde habló la aerolínea.

Herlinda y Efraín Ramírez tenían planes de ir a Morelia, Michoacán, en México, a visitar a su familia el 12 de abril, pero un par de días antes, Efraín se puso grave.

“Reaccionaba para nada, por eso se me ocurrió llamar al 911”, dijo Herlinda, su marido se puso grave antes de viajar.

Al parecer, don Efraín no estaba dormido, sino que había caído en estado de coma por problemas con su hígado.

“El doctor me dijo que prácticamente le salve la vida”, dijo Herlinda.

Don Efraín cuenta que paso días en tratamiento para recuperarse, además de una semana en el hospital.

Su hija envió una notificación antes del día de vuelo a Volaris, explicando que su papá no podría viajar, y solicitando un reembolso, pero aparentemente solo le ofrecieron un váucher con vigencia de dos meses, algo que les pareció insuficiente bajo las circunstancias.

“Él no estaba en condiciones. ¿Sé imagina, así, como está? ¡Él no está en condiciones de viajar, pero ellos no entendieron! Entonces a mí se me ocurrió llamar a Telemundo 52 Responde para ver si ustedes me podían ayudar”, dijo Herlinda.

Y cuando recibimos su caso solicitamos a Volaris reconsiderar su decisión, tras lo cual, nos informaron lo siguiente: Con la intención de ser conciliatorios y en servicio a nuestro cliente, se le ofreció un crédito de $339.32, haciendo una excepción para que la cantidad sea transferible, en caso de que el señor Ramírez no pueda viajar por causas médicas”, y se pusieron en contacto con Herlinda para darle la buena noticia.

"Gracias a la intervención de Telemundo, la aerolínea nos hizo el favor de extender el boleto. Los Ramírez ahora tienen hasta dos años para realizar su viaje.