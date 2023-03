Cupido de cachorros: conecta a compañeros de trabajo con bebés caninos

Una mujer de Oxnard está siendo aclamada como un “cupido de cachorros” después de conectar a seis bebés caninos con sus compañeros de trabajo.

Danielle Ramirez, quien viene de una familia de amantes de los perros, ayudó a facilitar la adopción de seis nuevos cachorros que vinieron de la misma camada criada por la hermana de su cuñada.

Tan pronto como supo que los nuevos perros necesitaban un hogar, Ramírez inmediatamente se puso a trabajar preguntando a sus compañeros de trabajo en el Child Development Resources del Condado de Ventura en Oxnard.

“Empecé a enviar mensajes de texto y correos electrónicos a la gente”, recordó Ramírez. "Me gustaría poder caminar y preguntarle a la gente todos los días: '¿Quieres un cachorro?'"

Los cachorros se fueron rápido, según Ramírez. Al final, cinco colegas se convirtieron en nuevos padres peludos y uno de ellos ahora cría dos cachorros a la vez.

“Ahora somos una gran familia de cachorros”, dijo Ramírez. “Les gusta hablar de cachorros entre ellos y decir: ‘Déjame ver fotos’. Enviame fotos.'"

Desde que fueron enviados a sus nuevas familias, los cachorros ahora tienen 4 meses. Para celebrar el hecho de que los compañeros de trabajo ahora son parientes caninos, su empleador organizó una reunión de cachorros en la oficina donde los hermanos y hermanas pudieron verse nuevamente y recibir bolsas de regalo.

“Fue genial ver lo grandes que se hicieron”, se rió Ramírez. “Se nota que eran hermanos y hermanas. Fue divertido verlos correr y jugar”.

Los colegas convertidos en parientes peludos esperan tener una reunión anual, lo que permitirá que los perros vuelvan a jugar con sus hermanos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.