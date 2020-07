Organización para personas anteriormente encarceladas provee recursos para reconstruir vidas

El miércoles se repartió alimentos cómo se hace semanalmente en el este de Los Ángeles para ayudar a las familias necesitadas.

"Realmente me gusta aquí que todos sean tan amables", dijo una mujer. "Es realmente bueno, la leche y todo, realmente ayuda mucho".

De lo que ella y otras personas no se han dado cuenta es que las personas que ayudan a organizar y repartir comidas el miércoles son personas que alguna vez necesitaron ayuda ellos mismos.

Desde la década de 1970, Soledad Enrichment Action ha estado ayudando a las personas anteriormente encarceladas, junto con sus familias, a obtener los recursos que necesitan para ayudar a reconstruir sus vidas.

"Nuestro sitio aquí en el este de Los Ángeles, la visión detrás de esto era crear un negocio integral", dijo Jess Mendoza, coordinadora del programa de SEA en el centro de recursos de la organización del este de Los Ángeles. "Hemos visto mucho dolor. Gran parte de nuestro personal, podemos entender el dolor. Podemos conectarnos con el dolor. Lo hemos visto ".

SEA ofrece servicios laborales, legales, educativos y mentales, incluso la eliminación de tatuajes a las personas que han pasado tiempo en el sistema penitenciario.

En anticipación de aproximadamente 8,000 personas que se espera sean liberadas de la prisión en todo el estado en agosto debido a COVID-19, SEA se está preparando para ayudar a tantas personas como sea posible, creando planes personalizados para cada individuo, guiados por la compasión.

"En comparación con traerlos y darles varios programas y casi prepararlos para el fracaso, lo llevamos día por día", dijo Mendoza. "Eso es en lo que creemos. Y creo que el primer paso es esa conexión humana".

Junto con el reparto de alimentos del miércoles, los voluntarios entregaron una nueva guía de recursos diseñada en parte por Armando Carmona, para darles a las personas un punto de partida con respecto a la asistencia que necesitan para recuperarse del encarcelamiento.

La guía también presenta historias de personas que han tenido éxito en obtener ayuda de organizaciones comunitarias.

"Creo que estas son personas a las quien les ha fallado un sistema roto, uno que no los ha cuidado a ellos ni a nuestros vecinos, personas de la comunidad", dijo Carmona. "Creo que esta guía es un recordatorio para esta población de que no están solos, que ha habido otros que han recorrido caminos similares".

Una de esas personas era el propio Mendoza. Ha trabajado en SEA durante aproximadamente seis años, y ha trabajado como socio durante casi 20 años, desde que salió de prisión en 1991.

“Yo era un veterano militar. Nadie lo sabía, nadie me preguntó cómo obtener ayuda, si necesitaba ayuda ”, explicó. "Entonces, para nosotros, siempre quise que alguien me viera como en quién me convertiré, no solo lo que está en el papel hoy".

Y, en última instancia, ese es el objetivo de Soledad Enrichment Action, ayudar a las personas con un pasado difícil a darse cuenta de que son como cualquier otra persona con potencial para un futuro positivo.

"Estamos motivados por la compasión", dijo Mendoza. "Y creo que ese es el elemento que falta que une a las personas".