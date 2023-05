Buscan a sospechoso de tiroteo mortal tras posible altercado en el oeste de Los Ángeles

Un hombre fue asesinado a tiros el lunes en la comunidad de Del Rey, en el oeste de Los Ángeles, en lo que se cree que es un altercado de ira al volante, dijo la policía.

El tiroteo ocurrió en la intersección del Bulevar Lincoln y la Avenida Maxella, cerca de la autopista 90, a las 12:15 p.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El incidente estalló después de lo que los testigos dijeron que parecía ser una confrontación entre dos conductores que se dirigían hacia el norte por el Bulevar Lincoln, alrededor del mediodía en Del Rey.

Esto es lo que las personas deben hacer si se encuentran con un conductor agresivo o un incidente de ira en la carretera, según Art Markman, profesor de psicología de la Universidad de Texas en Austin.

Los detalles sobre lo que llevó a la disputa no fueron dados a conocer.

Los dos hombres se detuvieron en un semáforo en rojo. Ambos salieron de sus autos y uno abrió fuego, matando al otro conductor.

“Todavía me sorprende que esto haya sucedido aquí”, dijo el testigo Rudy Escobar. “Hoy en día, simplemente no sabes lo que la otra persona está haciendo o va a hacer. Solo tienes que tragarte tu orgullo y encogerte de hombros”.

Las imágenes de NewsChopper4 mostraron una carpa blanca sobre un sedán negro. La víctima fue descrita como un hombre de unos 20 años.

El autor del disparo huyó hacia el norte por el Bulevar Lincoln en un Kia oscuro de cuatro puertas.

“También estamos haciendo un extenso sondeo de videos”, dijo el detective del LAPD, Sean Kinchla. “Hay muchas cámaras en el área, así que espero que algunas de ellas hayan capturado el incidente.

El domingo hubo un incidente de violencia al volante en Santa Clarita ocurrió este mediodía, en un restaurante In-N-Out, cerca del parque Magic Mountain.

“Nadie quiere que suceda algo así. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero trata de mantener la calma cuando manejes. Los Ángeles es un área muy concurrida. Solo trata de ser paciente”.

El vecindario Del Rey de 2.45 millas cuadradas limita con Venice, Marina del Rey y Culver City.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.