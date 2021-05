‘Nunca me imaginé llegar a este punto’: latina lidera equipo médico de los Dodgers

Marissa Vásquez fue una fanática de los deportes desde que era una niña, incursionando en distintas especialidades a lo largo de su vida.

"Cuando estaba en la universidad comencé a hacer ciclismo, y luego más natación y eso me llevó a hacer triatlones”, cuenta Vásquez, con una sonrisa. “Y fue lo que me inspiró, [aunque] no soy muy buena para correr”.

Sería solo el principio en la vida profesional para esta doctora, quien creció en el Valle Central. Esta madre latina recientemente hizo historia como la primera hispana en liderar el departamento médico de un equipo profesional de béisbol en las Grandes Ligas: los Dodgers de Los Ángeles.

"Yo crecí en los 80 verdad, era fanática de los Dodgers”, cuenta Vasquez. “Viví por la etapa de Fernando Valenzuela. Nunca me imaginaba llegar a este punto”.

Además de sus estudios en medicina, Vásquez también obtuvo una maestría en negocios de UCLA y lidera la organización de becas, denominada ElevateMeD, para estudiantes de medicina."

"En particular, el hecho de que cuando soy la primera en hacer algo, trato de dejar un camino para otros para que sigan ese camino”, destaca Vásquez.

Vásquez ofrece apoyo a la comunidad, ayudando en la iglesia, a los más necesitados en la frontera y como tutora de matemáticas.

Pero, en su carrera se ha enfrentado a obstáculos. Poco después de trabajar en un centro para personas con esclerosis múltiple, ella también fue diagnosticada con la enfermedad.

“Dije, ‘esto es algo que me va a fortalecer y me va a dar la oportunidad de poder conectar con pacientes que quizá llegan en un punto de su salud que necesitan alguien que les de apoyo y que les ofrezca el valor de seguir adelante’”, dice la doctora, quien ha recibido múltiples reconocimientos por su servicio.

Vásquez también fue la encargada médica de Los Juegos Olímpicos Especiales en el verano 2015.