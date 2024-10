California despoja a Norwalk de fondos estatales por no construir refugios para indigentes

Norwalk ya no podrá recibir fondos estatales para vivienda o falta de vivienda, anunció el gobernador Gavin Newsom el jueves, diciendo que la ciudad está violando las leyes estatales de vivienda al prohibir los refugios para personas sin hogar.

La oficina del gobernador agregó que la ciudad está perdiendo su certificación del elemento de vivienda, un plan que enmarca los objetivos y necesidades de vivienda de una ciudad.

Los funcionarios estatales también acusaron a Norwalk de tomar casi $29 millones en fondos para la falta de vivienda incluso mientras intenta prevenir futuros refugios para personas sin hogar y viviendas de transición.

Oficiales de la ciudad de Norwalk aprobó extender la moratoria sobre los refugios para indigentes, a pesar de la amenaza del gobernado Gavin Newsom de una demanda contra la ciudad. Dinorah Pérez reporta para Telemundo 52 a las 11 p.m. el martes, 17 de septiembre de 2024.

“Nuestra Unidad de Responsabilidad de Vivienda proporcionó a la ciudad una guía clara, con total transparencia sobre cuáles serían nuestros próximos pasos si no derogaban esta atroz ordenanza. En lugar de trabajar para corregir sus errores, se pusieron firmes y ahora no son elegibles para recibir fondos clave y están sujetos a la solución del constructor”, dijo Gustavo Velasquez, director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, en un comunicado.

Norwalk solo ha construido 175 de las 5,034 unidades que se le exigen durante este ciclo de elementos de vivienda, que se extiende desde 2021 hasta 2029, según la oficina del gobernador.

Newsom escribió en un comunicado el jueves que todas las ciudades, incluida Norwalk, deben cumplir con las leyes estatales de vivienda.

“Después de que el estado haya proporcionado a las ciudades y condados una financiación sin precedentes para abordar la crisis de las personas sin hogar, es más que cruel que Norwalk prohíba la construcción de refugios mientras la gente viva en las calles de la ciudad”, dijo Newsom. “Esta crisis es urgente y no podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados mientras las comunidades dan la espalda a los necesitados”.

En respuesta, la alcaldesa de Norwalk, Margarita Ríos, dijo en una declaración que la decisión del ayuntamiento preserva el control local del uso de la tierra y al mismo tiempo garantiza la seguridad pública.

"Nuestra ordenanza fue diseñada específicamente para proteger a los residentes al promover un desarrollo responsable", dijo Ríos. "Sin embargo, nuestra experiencia con los programas de vivienda, en particular el Proyecto Roomkey, que colocó a una cantidad sustancial de personas sin hogar con necesidades especiales cerca de hogares, escuelas y espacios públicos, ha suscitado preocupaciones importantes".

El Proyecto Roomkey es un programa financiado por el gobierno federal en California que colocó a muchas personas sin hogar en habitaciones de hotel y motel.

Dijo que la ciudad necesita mejores comunicaciones con el estado.

"Necesitamos urgentemente una mejor comunicación y colaboración del estado para abordar estos problemas; debemos abordar esto con un espíritu de cooperación en lugar de bajo la amenaza de sanciones", dijo Ríos.

El gobernador Gavin Newsom dio advertencia contra el Ayuntamiento de Norwalk sobre un ordenanza ilegal contra los albergues.

Norwalk aprobó una medida de emergencia de 45 días el 6 de agosto, pausando la creación de nuevos refugios y otras viviendas de apoyo.

El 16 de septiembre, California emitió un Aviso de Violación y Newsom amenazó con demandar a la ciudad en respuesta a la prohibición.

Pero al día siguiente, el Ayuntamiento de Norwalk votó a favor de mantener la prohibición por 10 meses y 15 días más.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.