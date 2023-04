Rotura de tubería de agua causa daños a una casa e inundación de calles en Northridge

Varias personas en Northridge se despertaron con una ola de agua después de que la rotura de una tubería principal causara graves daños a una casa e inundara las calles.

Una tubería de 1964 reventó bajo tierra justo en frente de una casa, inundando varias calles del vecindario, justo antes de la 1 a.m., en la cuadra 10900 de la Calle Melvin. El agua que corría era tan poderosa que abrió las puertas del garaje de los propietarios.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La fuerza del agua ocasionó daños en la cochera de una casa.

“Vi a través de la ventana que el agua inundaba la calle”, dijo Ricky Rocha, uno de los vecinos. “Solo salí para ver si todos estaban bien y llamé al 911. Afortunadamente, todos afuera estaban a salvo”.

DWP tardó aproximadamente una hora en cerrar el agua. Se espera que trabajen en la reparación de la tubería rota durante las próximas horas.

“Creo que las cosas no tienen el mantenimiento tan rápido como deberían y ahora tienen que venir arreglarlo”, dijo la residente Bárbara Delisle, quien se quedo sin servicio de agua por cinco horas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.