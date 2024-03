Niegan compensación a comerciante por los daños causados a su negocio en operativo policial

Las consecuencias de un enfrentamiento SWAT en una imprenta en 2022 han dejado a su propietario devastado después de que un tribunal falló en contra de compensarlo por los daños durante la operación policial.

Juan Carlos Peña, propietario de NOHO Printing and Graphics, describió el 3 de agosto de 2022 como un día que alteró el curso de su vida. Ese es el día en que un fugitivo que huía de las autoridades se refugió dentro de su negocio en North Hollywood.

Lo que comenzó como un enfrentamiento de 13 horas entre las agencias policiales y el fugitivo terminó con la tienda de Peña en ruinas. Los alguaciles estadounidenses y el equipo SWAT del LAPD participaron en el enfrentamiento, desplegando más de 30 rondas de botes de gas lacrimógeno. El hombre que huyó dañó techos y paredes. Se destruyeron alfombras, papel y maquinaria costosa.

A pesar de los esfuerzos de Peña por solicitar un reembolso, su compañía de seguros y la ciudad declinaron hacerse responsables de los daños. Sin otro recurso, Peña presentó una demanda contra la ciudad el verano pasado, solicitando $60,000 para cubrir los costos de reparación y salarios perdidos.

En un acontecimiento reciente, el Tribunal de Distrito de California falló en contra del reclamo de compensación de Peña, citando inmunidad para el equipo SWAT y la ciudad de Los Ángeles. Peña expresó su devastación por el fallo y enfatizó el impacto perjudicial de la redada en su vida y su negocio.

“Ayer nos enteramos que [el tribunal] había dictaminado que mi caso estaba siendo denegado porque el equipo SWAT, la ciudad de Los Ángeles, es inmune, a pesar de que ellos me causaron todos los daños”, dijo Peña. “Prácticamente arruinaron mi vida, arruinaron mi negocio”.

En consecuencia, Peña se ha visto obligado a trasladar sus operaciones a su garaje en Arleta, experimentando una importante pérdida de ingresos y agotamiento de sus ahorros. Representado por el Instituto de Justicia (IJ), Peña pretende apelar la decisión del tribunal, buscando justicia y la restitución de los daños causados por el allanamiento.

“En este momento estoy destrozado porque lo he perdido prácticamente todo. Treinta años tirados a la basura es terrible”, dijo Peña.

Peña dijo que ha perdido alrededor del 80% de sus ingresos desde el incidente y ha agotado sus ahorros.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English