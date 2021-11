Velas y flores marcan el lugar en Firestone Boulevard en South Gate donde un niño de 12 años murió en un terrible accidente que involucró a un ayudante del alguacil fuera de servicio.

Una cámara de seguridad de Taco Ensenada capturó el accidente del 3 de noviembre. La hermana de Isaiah Suárez Rodríguez, que sobrevivió al accidente, giró a la izquierda en la Avenida San Juan.

Isaiah estaba en el asiento del pasajero cuando un camión chocó contra su automóvil en la intersección.

Los trabajadores del puesto de tacos se apresuraron a ayudar.

"Las puertas estaban cerradas para que no pudieran abrirlas", dijo Alex López, un testigo. "Tocamos la ventana y ellos nos respondieron de la misma manera".

El coche de la hermana de Isaiah quedó destrozado hasta quedar irreconocible. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital donde murió Isaías.

La policía de South Gate dijo que el conductor del camión era un ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles fuera de servicio. La policía investiga el accidente, pero cree que la velocidad fue un factor importante.

La familia de Isaías está pidiendo a los testigos que se presenten. El departamento del alguacil dijo que apoyan a las víctimas del accidente, pero no pueden comentar hasta que se complete la investigación.

