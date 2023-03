Nieve acumulada a niveles extremos causa estragos en el condado de San Bernardino

Una serie de tormentas invernales han traído nieve que se ha acumulado hasta los techos esta semana en la comunidad montañosa de Lake Arrowhead, en el condado de San Bernardino.

La comunidad a unas 80 millas al noreste de Los Ángeles es una de las muchas que están saliendo de la histórica nevada. En Lake Arrowhead Village, los bancos de nieve rodeaban una cuadra de tiendas. Los equipos de limpieza despejaron un estacionamiento en Stater Bros., uno de los pocos lugares en el área donde los residentes pueden abastecerse de suministros.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Las cuadrillas están trabajando las 24 horas para limpiar las carreteras en el condado de San Bernardino, pero podría llevar más de una semana llegar a algunas áreas, dijo Dawn Rowe, presidenta de la junta de supervisores del condado. Los residentes están lidiando con hasta 7 pies de nieve, y las autoridades del alguacil han llevado a cabo 17 operaciones de rescate para ayudar a personas atrapadas en medio de la nieve.

Además, los equipos de emergencia están tratando de llegar a los residentes que necesitan asistencia, como medicamentos.

Se espera que los equipos de la Guardia Nacional de Fresno lleguen el jueves para apoyar en las labores durante la emergencia. Los equipos de Caltrans y Cal Fire con vehículos de gran altura llegaron durante la noche.

Getty Images La nieve del suelo ya se confunde con la nieve acumulada en el techo en varias comunidades de montaña del condado de San Bernardino.

El gobernador Gavin Newsom proclamó el miércoles el estado de emergencia en San Bernardino y otros 12 condados para apoyar el alivio de desastres al poner a disposición agencias estatales y ayuda y pedir ayuda federal para despejar y reparar carreteras. El gobernador anunció que el estado traería más quitanieves y cuadrillas de limpieza para despejar las vías y autorizó a la Guardia Nacional de California a movilizarse para responder a desastres si fuera necesario.

En Crestline, todo el techo de Goodwin and Sons Market se derrumbó el miércoles cuando los inspectores de seguridad estaban en el lugar revisando los daños reportados. Los funcionarios se apresuraron a rescatar de sus estantes los alimentos que los residentes tanto necesitan.

Rowe dijo que nadie resultó herido.

“Sabemos que los techos están empezando a colapsar”, dijo. “Hay otros negocios que probablemente se verán afectados por el peso de la nieve”.

El condado ha establecido una línea directa para los residentes que se enfrentan a problemas como tuberías congeladas, problemas con el techo y escasez de alimentos. Las montañas de San Bernardino son un importante destino turístico y recreativo, pero también albergan una gran población durante todo el año en pequeñas ciudades y comunidades alrededor de lagos con casas dispersas a lo largo de caminos sinuosos. Unas 80,000 personas viven a tiempo parcial o completo en las comunidades afectadas, dijo David Wert, portavoz del condado.

El alivio estaba en camino a medida que la comunidad de la montaña continuaba excavando, y gran parte de California esperaba un clima más seco el jueves. Una sección montañosa clave de la Interestatal 5, una importante carretera de norte a sur, reabrió el miércoles por la tarde luego de los cierres debido a las condiciones de nieve, mientras que las advertencias de ventisca expiraron en Sierra Nevada más al norte.

Anthony Cimino, un jubilado de 51 años, dijo que estuvo nevando durante aproximadamente una semana en la comunidad montañosa de Running Springs. Finalmente logró despejar sus cubiertas, pero no por mucho tiempo.

“Me desperté esta mañana y había otros dos pies y medio sobre ellos”, dijo. “Fue algo así como el Día de la Marmota”.

Los residentes de estas ciudades están lidiando con tanta nieve que se están quedando sin espacio para colocarla; limpiar un área agrega montones a otra. Los estantes de las tiendas de comestibles se habían quedado sin algunos artículos, como pan, y se estaban quedando sin huevos y leche el martes. Los autos quedaron enterrados bajo la nieve y las carreteras cerradas.

En la casa de David y Kelli Góra en Big Bear Lake, la nieve del techo ahora toca la nieve del suelo. Excavaron con pala un área pequeña para dejar que sus perros salieran, pero en su mayoría están agazapados.

“Hemos pasado por grandes tormentas… pero esto es simplemente irreal”, dijo David Góra. “Nunca he visto algo así en ninguna parte”.

Durante la semana pasada, nevadas históricas, hielo y bajas temperaturas paralizaron gran parte de Portland, Oregón, atrapando a los conductores en carreteras y autopistas, paralizando los servicios gubernamentales y provocando al menos dos supuestas muertes por hipotermia.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.