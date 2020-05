Newsom promete que la producción de cine y televisión comenzará nuevamente

El gobernador Gavin Newsom prometió a los líderes de la industria del cine y la televisión el miércoles que las nuevas pautas estatales permitirán que la producción comience nuevamente en algunos condados, brindando alivio a los trabajadores obligados a pausar para detener la propagación del coronavirus.

Newsom hizo el anuncio durante una mesa redonda virtual de la gira de recuperación económica y reinvención con líderes de la industria, quienes estiman que 890,000 profesionales de la industria del entretenimiento no están trabajando debido al cierre del coronavirus.

“Estamos en tiempo real redactando pautas relacionadas con producciones, TV, comerciales ... porque anticipamos el lanzamiento el lunes 25 de mayo de algunas pautas sectoriales que permitirían a aquellos condados que están en mejor estado condiciones que algunas de las otras para comenzar a avanzar y permitir algunas modificaciones, permitir que se realice algún trabajo, permitir cierto movimiento en su industria ", dijo Newsom a los participantes de la mesa redonda Sonia Angell, Ava DuVernay, Jon Huertas, Stacey Morris, Tom Steyer, Ted Sarandos, Danny Stephens-Lo y Julie Su.

Sarandos, director de contenido de Netflix, agradeció a Newsom por organizar la discusión.

“Nuestra industria es bastante importante para el estado y bastante importante para el mundo en términos de proporcionar entretenimiento, proporcionar escapismo, pero también proporcionar empleo y mantener a las personas sostenidas”, dijo Sarandos. "Este es un buen momento para que descubramos cómo volver a trabajar de manera segura".

Netflix está en producción en Corea del Sur, Islandia y Suecia, siguiendo protocolos de seguridad locales, incluidas cuarentenas voluntarias que conducen a producciones, pruebas, no viajar juntos en los mismos vehículos y otras tácticas.

Morris, una artista de maquillaje y estilista, dijo que la industria tiene que establecer una nueva normalidad.

"Mirando hacia el futuro, sabemos que esto no solo va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que tendremos que navegar a través de este virus de la manera más segura y sensata posible", dijo. "Estamos tratando de reunir esos protocolos ... no solo protegiéndonos a nosotros mismos sino protegiéndonos mutuamente".

Ella dijo que es importante mantener el distanciamiento social, pero dijo que es más fácil decirlo que hacerlo: "A las personas inherentemente no les gusta que les digan qué hacer, así que creo que es importante para nosotros estar en la misma página, tener un poco de comprensión y algo de comprensión". educación."

Huertas, actor en "This Is Us" de NBC, compartió preocupaciones similares. Dijo que el equipo de más de 200 personas para el programa quiere terminar de contar la historia, y tendrá que volver a la producción para hacerlo, pero no hasta que sea seguro para todos los involucrados.

“Trabajamos muy cerca. Nos consideramos una familia y, por lo tanto, cuando hablamos de los protocolos y las pautas que podemos seguir cuando volvemos a la producción, es realmente desalentador para todos nosotros ”, dijo Huertas. “Estamos preocupados por nuestra tripulación como nuestra familia”.

Huertas dijo que cree que es bueno tomarse el tiempo, tener conversaciones continuas y asegurarse de que los siguientes pasos se tomen de una manera reflexiva y metódica para mantener a todos a salvo.

La oficina del gobernador, a través de la jefa de gabinete Ann O'Leary, aseguró a los participantes de la mesa redonda que sus voces fueron escuchadas y que existe una sensación de urgencia de publicar las nuevas pautas el lunes mientras se tiene en cuenta la seguridad.

Sin embargo, señaló que el condado de Los Ángeles podría no ser capaz de lanzar la producción tan rápido como algunas otras partes del estado.

"El mayor obstáculo que tenemos con respecto a su industria en este momento es este problema regional con respecto a Los Ángeles", dijo O'Leary. "No quiero endulzar eso, y es que tenemos cada vez más casos en el área de Los Ángeles, y por eso va a haber algunos retrasos en la región de los Ángeles. ... No quiero decir que se va a encender tan rápido como en otras áreas".