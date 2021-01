Newsom: “El ritmo de vacunaciones no es suficientemente bueno”

Solo alrededor del 1% de los 40 millones de residentes de California han sido vacunados contra el coronavirus, lo que marca un ritmo de inmunización que "no es lo suficientemente bueno", dijo el lunes el gobernador Gavin Newsom.

El gobernador demócrata dijo que el estado está tratando de ejecutar la campaña de vacunación masiva “con el sentido de urgencia que se requiere en este momento y la urgencia que la gente demanda”.

Aún así, las 454,000 dosis de vacuna que se han administrado en California representan solo una cuarta parte de las más de 1.7 millones de dosis recibidas en el estado. Los problemas de distribución y los desafíos logísticos, incluidos los hospitales que tienen más dosis de vacunas disponibles que las personas disponibles para tomarlas, han ralentizado el lanzamiento inicial de la vacuna en California.

En todo el país, el ritmo de las inmunizaciones ha ido más lento de lo planeado debido a obstáculos logísticos y enfoques diferentes en los estados y condados. El lunes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU Dijeron que se habían dispensado casi 4.6 millones de inyecciones.

Los comentarios de Newsom se produjeron el lunes cuando el número de muertos en el estado superó los 26,500 y los casos confirmados se acercaron a 2.4 millones desde que comenzó la pandemia. Los hospitales inundados del estado albergaron a más de 22,000 pacientes con coronavirus, incluidos casi 4,700 en unidades de cuidados intensivos, señaló el Departamento de Salud Pública.

Incluso cuando reconoció que el estado debe hacerlo mejor, Newsom buscó transferir parte de la responsabilidad por el lento lanzamiento, señalando que "las vacunas no llegan mágicamente a alguna instalación estatal".

El Dr. Mark Ghaly, secretario de la Agencia de Servicios Humanos y de Salud de California, dijo que el estado asigna la cantidad de dosis que recibirán las jurisdicciones de salud locales. Luego, la vacuna se envía directamente a entidades como hospitales u oficinas de salud pública locales o del condado. Pfizer distribuye su vacuna directamente, mientras que Moderna usa a la compañía farmacéutica McKesson como intermediaria, lo que inicialmente provocó respuestas tardías y una comunicación lenta, dijo Newsom.

California está trabajando para ampliar la lista de sitios donde se puede distribuir la vacuna para incluir farmacias, clínicas e incluso consultorios dentales. Los funcionarios también están completando una encuesta a los trabajadores de la salud para averiguar cuántos de ellos no quieren recibir la vacuna, en respuesta a la evidencia anecdótica de que algunos la rechazan.

Si bien el estado quiere asegurarse de que nadie se adelante en la fila, Newsom dijo que quiere darles a los proveedores la flexibilidad de distribuir dosis a personas que no están en la lista de prioridades si las dosis corren el riesgo de desperdiciarse.

"Estamos trabajando duro para asegurarnos de que el 100% de lo que obtenemos lo consigamos lo más rápido posible", dijo Ghaly.

Mientras tanto, la mayoría de la población del estado permanece bajo una amplia orden de quedarse en casa a medida que disminuye la capacidad de la UCI. En el condado de Los Ángeles, que sufrió un duro golpe, el número total de muertos por COVID-19 ha llegado a 10,773 y los casos confirmados superaron los 818,000. El condado informó que había más de 7.500 personas hospitalizadas, incluido el 21% en UCI.

En medio del aumento, un suburbio de Los Ángeles cambió de rumbo y cerró áreas de asientos al aire libre en propiedad pública donde la gente podía comer comida para llevar de restaurantes que solo pueden servir para llevar o pedidos a domicilio en respuesta a lo que el alcalde llamó "la dinámica de esta pandemia".

Manhattan Beach ordenó que se retiraran las mesas y sillas de las áreas el domingo por la noche, citando una casi duplicación de los casos confirmados de COVID-19 en la ciudad de 425 el 1 de noviembre a 821.

Las organizaciones que representan a actores, anunciantes comerciales, agencias de publicidad y productores independientes de cine y televisión también recomendaron suspender la producción en persona en el sur de California.

La suspensión duraría hasta mediados de enero, según un comunicado del Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists y el Joint Policy Committee, que representa a anunciantes comerciales y agencias de publicidad. El Producers Guild of America hizo una petición similar.

Los principales estudios ya están en una pausa de producción hasta mediados de este mes.