Una persona herida y otra fugitiva tras allanamiento de morada en Newport Beach

Las autoridades acudieron a una casa de Newport Beach la madrugada del martes tras un informe de un tiroteo durante un posible allanamiento de morada.

El ingreso se informó alrededor de las 4:45 a.m., en una residencia en Newport Coast Drive entre Ocean Ridge y Ridge Park.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La policía llegó y encontró a un intruso, armado con una pistola, a quien alguien le había disparado dentro de la casa. Esa persona fue hospitalizada, pero los detalles sobre su condición no estuvieron disponibles de inmediato.

Los oficiales, incluidos miembros del SWAT, intentaban localizar al menos a otro intruso entre los arbustos cercanos en una ladera. El vídeo mostró un vehículo blindado fuera de la residencia.

Cuatro personas se encontraban en el interior de la vivienda en el momento del allanamiento. Todos están a salvo, según la policía.

Todos los carriles en Newport Coast Drive entre Ocean Ridge y Ridge Park fueron cerrados durante la investigación.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.