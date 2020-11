Mujer que casi muere a causa de la gripe suplica que todos reciban la vacuna contra la influenza

El CDC dice que la temporada de influenza de este año ha sido leve hasta ahora, posiblemente porque más personas usan máscaras y se distancian socialmente, pero les preocupa que aún podamos ver una "pandemia gemela", donde la influenza y el COVID-19 abruman nuestros hospitales.

Lynette Delgadillo es una paciente que casi murió por causa de la gripe y ahora advierte a otros que se vacunen contra la gripe.

“Mi cuerpo comenzó a apagarse. Empecé a tener fuertes dolores corporales”, dijo Delgadillo.

Delgadillo, de 33 años de Bakersfield, no podía creer que la gripe pudiera atacar su cuerpo de manera tan severa en diciembre pasado que tuvo que ser trasladada en avión al Hospital Keck de USC y entrar en coma.

“Todos mis músculos de mi cuerpo se congelaron, así que tuve que comenzar la fisioterapia para aprender a sentarme en la cama y aprender a caminar de nuevo”, dijo Delgadillo.

Después de pasar 6 meses en el hospital, Delgadillo aún sufre complicaciones, necesita oxígeno y no ha podido volver a trabajar como flebotomista.

Dos veces dio negativo para COVID-19 y anticuerpos contra el virus, pero dio positivo para múltiples cepas de influenza. Ella lamenta no haber recibido la vacuna contra la gripe y advierte a los demás que se la pongan.

“Sé que hay tantos escépticos en el mundo; por mucho que pueda mostrarles, esto no es una broma. No lo tomen como una broma, me encantaría ver eso", dijo Delgadillo.

La Dra. Anjali Mahoney, médica de familia en Keck Medicine de USC Clinics, dice que está viendo menos casos de influenza este año, pero el caso severo de Delgadillo es un ejemplo de por qué es tan importante vacunarse contra la influenza, especialmente ahora.

"Creo que es importante que la gente comprenda a qué nos enfrentamos", dijo la Dra. Anjali Mahoney. “Este año le he estado diciendo a la gente que lo último que quieren es tener COVID y gripe porque ambos hacen lo mismo. Ambos pueden causar neumonía y problemas cardíacos graves. Ambos pueden causar sepsis y tenerlo en el hospital".

La temporada de gripe generalmente alcanza su punto máximo entre diciembre y febrero, por lo que los médicos recomiendan a todos que se vacunen contra la gripe ahora y que sigan usando máscaras y mantengan la distancia para evitar enfermarse.