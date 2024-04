Mujer es violentamente atacada por ladrón en San Fernando

La policía está buscando a un hombre que atacó violentamente a una mujer y le arrebató el bolso mientras caminaba hacia su casa en San Fernando a principios de esta semana.

El incidente ocurrió el 15 de abril alrededor de las 3 p.m. en la cuadra 200 de Park Avenue, según el teniente Walter Domínguez del Departamento de Policía de San Fernando.

Juliana Murillo dijo que caminaba hacia su apartamento después de comprar flores para el cumpleaños de su madre cuando de repente la empujaron al suelo.

“Estaba llegando a mi casa y cuando estaba a punto de entrar, me atacó un hombre”, dijo Murillo. "Me empujó muy fuerte y me golpeé la cabeza con la puerta".

Varias cámaras de vigilancia captaron el incidente en el que Murillo forcejeaba con el hombre mientras intentaba agarrar su bolso. Finalmente tomó su bolso y se fue en un vehículo de color oscuro.

"No podía procesar lo que estaba pasando y mi cuerpo entró en shock. Seguí diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?".

Las autoridades instaron al público a estar atento a su entorno, incluso a plena luz del día. Aconsejaron a cualquier persona que pueda encontrarse en una situación similar que entregue la propiedad.

“No peleéis por la propiedad, es reemplazable. Tu vida no es reemplazable”, dijo Domínguez.

Domínguez dijo que están utilizando un sistema de reconocimiento de matrículas Flock Camera para ayudarlos con su investigación.

"Flock captura datos de vehículos que las fuerzas del orden pueden buscar para limitar los vehículos potenciales involucrados en el delito", dijo Domínguez. "Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y utilizando nuestros recursos para identificar a este sospechoso y detenerlo".

Cualquier persona que tenga información debe llamar a la Oficina de Detectives de la Policía de San Fernando al 818-898-1261.