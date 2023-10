Mujer dispara a un hombre que presuntamente intentó entrar a su casa en Hollywood Hills

Un hombre se encuentra hospitalizado luego de recibir un disparo por parte de un habitante de la vivienda cuando presuntamente trató de entrar a su casa en Hollywood Hills, de acuerdo con el reporte de la policía de Los Ángeles.

El hecho ocurrió este domingo a las 9:30 p.m. en Hollyridge Drive, en la zona sur del parque Griffith. Las autoridades angelinas llegaron y encontraron a la persona herida de bala, pero respirando y consciente.

Vecinos aseguran que en la residencia sobre la calle Hollyridge Drive ya se habrían registrado robos en el pasado, pero ¿es motivo suficiente para dispararle a un intruso?

Un abogado explicó si tomar la justicia por su propia cuenta es considerado defensa personal o el propietario de la vivienda podría tener problemas.

“Si la persona estaba afuera de la casa, y le dispararon va a tener problemas con el fiscal del condado”, dijo Juan Dotson, abogado de casos criminales.

El abogado explicó que si la persona viviendo en la casa tuvo miedo, y por eso le disparó, lo tendrá que demostrar ante las autoridades, o podría enfrentar cargos en su contra. Es decir, la propietaria podría enfrentar consecuencias por tomar justicia con sus propias manos.

De acuerdo con Dotson, el “asalto con un arma, es uno de los cargos que le pueden entregar o disparo negligente de un arma de fuego”.

Y es que una persona inocente podría terminar entrando a su hogar. El abogado explicó que no se “sabe si la otra persona es un niño que no conoce donde está o alguien que está en medicación o confundido, no queremos que todos los dueños le disparen a cualquier persona”.

Sin embargo, el hecho de que el intento de robo ocurrió durante las horas de la noche, y es una comunidad golpeada por los amantes de los ajeno, le podría beneficiar a la mujer que detonó el arma.

“En el modo que entran con fuerza no necesita haber un arma en la otra persona. Con que entraran con fuerza ya le puede disparar si tiene miedo que le puede hacer algo malo a usted o su familia”, dijo Dotson.

Esto lo tendría que demostrar ante un jurado. La clave es si puede demostrar que quería entrar a la fuerza y poner a la familia en riesgo.

En cuanto al sospechoso, el último informe es que está en condición crítica.