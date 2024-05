Descalifican al ganador del maratón del condado de Orange

Un hombre de Fountain Valley fue descalificado el domingo como ganador del maratón de OC.

En un comunicado, los funcionarios del evento dijeron que el competidor fue descalificado por recibir asistencia no autorizada de alguien en bicicleta.

City News Service informó que el corredor recibió líquidos de un espectador en violación de la regla de que los participantes solo pueden obtener agua en las estaciones de hidratación oficiales.

Leobardo Dorado, de 15 años, pudo completar su segundo maratón con la ayuda de un sargento de LAPD luego de desplomarse a solo 400 metros de la meta.

"Durante el maratón Hoag OC de ayer, nos vimos obligados a descalificar a un participante después de que se confirmó que recibió asistencia no autorizada de un individuo en bicicleta, en violación de las reglas de USA Track & Field y nuestras regulaciones de carrera", dijo el director de carrera Gary Kutschar.

"Nos tomamos en serio estas reglas para garantizar la equidad y la integridad de nuestro evento para todos los competidores".

Jason Yang de San Pedro fue declarado ganador del maratón masculino en 2 horas, 25 minutos y 11 segundos.

En su primer maratón, Gabriella Smith de Lynchburg, Virginia, fue la ganadora femenina en 3:05:30, 12 segundos por delante de Annika Mellquist de Gardena.

La carrera sirvió como campeonato nacional para el Road Runners Club of America, la organización de carreras de fondo más grande y antigua del país. El evento atrajo a 3.500 participantes.

El recorrido maratoniano comenzó frente al VEA Marriott Resort Hotel & Spa y finalizó en el OC Fair and Event Center en Costa Mesa.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.