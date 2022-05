Mujer canceló servicio de llamadas, pero seguían cobrándole miles de dólares

Luego de haber cancelado su plan de llamadas internacionales, Dora Trejo empezó a recibir cobros por miles de dólares, y no lograba que se aclarara el error, por lo tanto, decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

Ya la habían enviado a cobranzas, y aunque intentó que se despejara la deuda que no le correspondía, nadie le daba respuesta.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cuando Trejo contrató el servicio de llamadas internacionales a través de su cuenta de TMobile-Sprint, le informaron que pagaría $15 al mes, pero poco después, decidió cancelar el servicio.

“Unos meses después, mi mama ya no quería el servicio internacional calling, porque iba a utilizar whatsapp, la familia que está en Colombia tiene internet”, dijo Trejo.

Estaba segura de que todo había quedado cancelado, incluso dice, no tenían servicio internacional en sus teléfonos. “Ya no podía llamar porque estaba bloqueado, y después de dos me llegó mi factura como de $800, y pregunté por qué y dijeron que porque habíamos cancelado el international calling”, comentó.

Trejo les explicó que todas las comunicaciones habían sido a través de WhatsApp, y no por teléfono, pero, aun así, la cuenta siguió subiendo.

“Los 3,000 dólares eran por todas las llamadas supuestamente que hicimos internacionales, aunque no teníamos el international calling activado.

“Eran como $5,000 que debíamos. No es por exagerar, pero hablamos como con 20 personas y no hubo solución”, comentó.

Fue cuando se comunicaron con Telemundo 52 Responde, y nosotros con Sprint/T-Mobile, donde revisaron el caso de la familia Trejo, y llegaron a un acuerdo.

“Una persona de Sprint llamó, y nos pudo bajar la cuenta”.

Parte del cobro, como le explicaron, era debido a que aún adeuda parte de los tres teléfonos iPhone 12 que tenía, así que regresará dos de ellos, y eso eliminará $3,392.19 de su cuenta, lo cual dejó a Dora mucho más tranquila y agradecida.

“Ustedes nos ayudaron como en dos tres días”, dijo.

Ya se habían involucrado agencias de cobro, y se reflejaba la situación en su reporte de crédito, mismo que T-Mobile aseguró quedará despejado, una vez reciban los teléfonos celulares.