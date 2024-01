Mujer alega que fue víctima de agresión sexual por un enfermero en un centro médico de Los Ángeles

Una mujer de la tercera edad denunció frente a las cámaras de Telemundo 52 que presuntamente fue víctima de agresión sexual por un enfermero en el centro médico Kaiser Permanente de Los Ángeles.

La presunta víctima asegura que fue tocada inapropiadamente tras ser internada por intoxicación.

El incidente habría ocurrido aquí en el centro médico Kaiser Permanente de Los Ángeles hace poco más de dos semanas. La víctima se comunicó con Telemundo 52 porque asegura que a pesar de que existe una investigación policiaca hasta la fecha, las autoridades no le han dado detalles concretos del caso y teme que podría haber más víctimas.

“De rabia, de coraje, de frustración, de impotencia, de no poder hacer nada”, dijo María Pérez, presunta víctima de agresión sexual.

Pérez, de 65 años, asegura que el presunto abuso sexual que sufrió a manos de un enfermero el pasado 4 de enero tras ser internada en el hospital Kaiser Permanente en Los Ángeles, le ha robado el sueño y la tranquilidad.

“El enfermero me quita la ropa de arriba, me pone la bata, cuando me pone la bata, me mete la mano por acá arriba, me toca el pecho y yo en mi pensamiento pensado que buscaba un piercing”, dijo Pérez, alega abuso sexual a manos de un enfermero.

Pero la presunta agresión sexual relata Pérez fue más allá cuando el supuesto enfermero le cubrió presuntamente el rostro parcialmente con una cobija. Élla señala que su cuerpo estaba inmovilizado por intoxicación de marihuana.

“No sé si fue uno, dos o toda la mano, no sé - en mi vagina fue tanto el dolor que por eso fue por lo que grite”, agregó Pérez.

Los gritos, alega Pérez, alejaron al presunto agresor, y fue entonces que a pesar de la dificultad para hablar y moverse, alertó del ataque sexual al médico que la atendió, una enfermera y su supervisora.

“Voy a tomar un reporte y vamos a hacer todo lo posible para investigar”, señaló Pérez.

Pérez terminó siendo hospitalizada en el centro médico Kaiser Permanente de los ángeles tras ingerir gomitas de marihuana sin saber que contenían la droga… ella afirma que trabaja limpiando casas y sufre de presión arterial y tomo sin consentimiento los dulces de su patrona porque se sentía mal en ese momento.

“Yo nunca perdí la conciencia de que no tenía control de mi cuerpo, sí, no podía hablar también, pero yo todo sentí y escuché”, dijo Pérez.

Pérez presentó una denuncia por agresión sexual con la policía de Los Ángeles, como muestra una copia del reporte. También fue transportada al centro para víctimas de abuso sexual de la Universidad de California en Santa Mónica, donde exámenes médicos dice comprobaron que presentaba una laceración en su vagina.

“Quiero que se haga justicia con el que le quiten su licencia, que lo despidan y el Kaiser debe pagar todos sus errores”, exigió Pérez.

Una declaración del hospital Kaiser Permanente señaló: “La seguridad de nuestros pacientes es nuestra principal prioridad, y estamos comprometidos a mantener un ambiente seguro, y respetuoso para todos los que visitan una de nuestras instalaciones. nos tomamos muy en serio la acusación y estamos llevando a cabo una investigación inmediata”.

“Quiero que se investigue a esta gente porque este hombre no es la primera vez que toca a alguien”, dijo Pérez.

La señora Pérez también se ha comunicado con el Consulado General de México en Los Ángeles para solicitar ayuda legal a través del departamento de protección, así como con el East LA Women’s Center que ayuda a víctimas de abuso sexual.