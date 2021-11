Una mujer entabló una demanda contra los Dodgers y Live Nation Entertainment Inc. el jueves alegando que el equipo y el promotor del evento comparten responsabilidad por las lesiones que sufrió cuando presuntamente fue atacada por otros fanáticos en un estacionamiento de Dodger Stadium mientras asistía a un concierto de Aventura en septiembre.

La demanda de Nadia Manzano en el Tribunal Superior de Los Ángeles alega negligencia y responsabilidad de las instalaciones y busca daños no especificados. Un portavoz de los Dodgers dijo que el equipo no comenta sobre litigios pendientes. Un representante de Live Nation no pudo ser alcanzado de inmediato.

Manzano fue a ver al grupo de bachata dominicano-estadounidense en Dodger Stadium el 5 de septiembre.

El equipo de seguridad es empleado por los Dodgers, y Live Nation promovió el evento, que era parte de la gira ”Inmortal" del grupo musical, señaló la demanda.

Según la demanda, Manzano estaba en el estacionamiento P cuando otros fanáticos se pararon frente a su auto y la acosaron verbalmente, y algunos metieron la mano dentro de su vehículo para “agredirla violentamente y golpearla”.

El equipo de seguridad se mantuvo al margen y observó, no pudo detener el altercado, y no pidió auxilio ni notificó a la policía, según la demanda. Bebidas alcohólicas se vendieron durante el concierto, aumentando la probabilidad de tales agresiones, alega la demanda.

Manzano que ha sufrido perdida de ganancias, lesiones personales y angustia emocional, además dijo que ha tenido que pagar la atención médica, atención que continuará en el futuro, según la demanda.