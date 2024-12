Influencer de Disney muere tras sufrir reacción alérgica en evento en Los Ángeles

La influencer de Disney, Dominique Brown, murió la semana pasada después de sufrir una reacción alérgica grave en un evento navideño de la marca en Los Ángeles. Tenía 34 años.

El incidente ocurrió el jueves por la noche en una reunión organizada por la cadena de tiendas de artículos de cultura pop BoxLunch.

Los servicios de emergencia acudieron al evento, que se celebró en Vibiana, una catedral convertida en lugar de eventos en el centro de Los Ángeles. El DJ apagó la música para anunciar un problema médico y pedir a los invitados un EpiPen, confirmó NBC News.

BoxLunch y Vibiana dijeron que están realizando investigaciones independientes.

Los fanáticos y otros influencers describieron a Brown como alguien que ayudó a fomentar la comunidad en línea. La entusiasta de los parques temáticos y los objetos coleccionables era más conocida como la cocreadora de Black Girl Disney, un espacio para otros influencers negros de Disney que buscaban una comunidad en un nicho predominantemente blanco.

La creadora, que vivía en Long Beach, California, había conseguido más de 21,000 seguidores en su cuenta personal de Instagram, donde publicaba con frecuencia desde los parques temáticos y las alfombras rojas de las películas de Disney. También tenía más de 20,000 seguidores en la cuenta de Black Girl Disney, que lanzó con la creadora Mia Von.

Von no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes.

En la última publicación de Brown en Instagram, se la ve mostrando con entusiasmo un gorro de "Winnie the Pooh" mientras usa un cárdigan de BoxLunch.

"Solo estoy aquí para decirte que te compres ese odioso gorro de peluche", escribió.

La empresa BoxLunch expresó estar "devastada" por la muerte de Brown, a quien llamó "una miembro querida" de BoxLunch Collective, su programa de embajadores de marca.

"Nuestros corazones están con su familia y amigos, y haremos todo lo posible para apoyarlos a ellos y a los miembros de BoxLunch Collective y a nuestro equipo durante este momento doloroso", dijo BoxLunch en un comunicado.

BoxLunch indicó que está organizando servicios de consejería sobre duelo para el personal e influencers en su programa de embajadores de marca, muchos de los cuales estuvieron en el evento.

Vibiana expresó en un comunicado que el "corazón y el más sentido pésame del equipo están con la familia y los seres queridos de Dominique Brown en este momento desgarrador".

"Mientras esperamos más información concluyente sobre este trágico incidente, seguimos totalmente comprometidos con nuestra revisión interna continua y exhaustiva y con la colaboración estrecha con todas las partes involucradas para comprender las circunstancias que rodearon esta devastadora pérdida", escribió un portavoz del lugar.

Tras la muerte de Brown, los homenajes comenzaron a aparecer en línea. El hermano de Brown, Patrick Ramos, comentó su última publicación y agradeció a "su familia de las redes sociales por mostrarle tanto amor y luz".

"Disney le trajo alegría, pero fue incomparable que encontrara una comunidad que la amaba a ella y a Disney tanto como ella", escribió Ramos. "Extrañaré a mi hermana y a mi mejor amiga y esa sonrisa contagiosa que siempre tuvo", agregó.

Su colega creadora, Monika Jade, escribió en Threads que está "decepcionada, confundida, desconsolada y enojada".

"Todo lo que sé es que todos le debemos mucho a Domo. Ella ha creado una comunidad real y ha creado muchas oportunidades para niñas negras que se han convertido en adultas y que todavía creen en la magia", sentenció.

El creador Patrick Dougall publicó que Brown siempre era "una luz brillante" cuando pasaban tiempo juntos y que ella "nunca dejaba de sonreír".

"¡Estoy absolutamente devastado por su familia y nuestros amigos! Y espero que las partes correctas rindan cuentas", indicó.

La actriz Anika Noni Rose, que prestó su voz a la princesa "Tiana" en "The Princess and the Frog", de Disney, también compartió un homenaje a Brown el domingo, llamándola un "espíritu hermoso" en una historia de Instagram.

Publicó un enlace a una petición de Change.org que "exige medidas para salvar vidas en todos los establecimientos de comida contra las alergias alimentarias". Hasta el lunes, más de 18,000 personas la habían firmado.

Este artículo se publicó originalmente en NBC News.