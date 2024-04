Temporada de serpientes cascabel: esto debes saber sobre las mordidas, tratamientos y seguridad para mascotas

Los encuentros con serpientes de cascabel son raros, pero la primavera es esa época del año en la que los excursionistas, corredores y paseadores de perros tienen más probabilidades de encontrar una en el sur de California.

El clima más cálido y seco significa que hay más gente afuera, muchas de las cuales disfrutan de las rutas de senderismo del área de Los Ángeles. La primavera es también la época en la que las serpientes de cascabel se vuelven más activas después de lo que pueden ser meses de soledad e inactividad durante el clima frío del invierno.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La mayoría de las picaduras ocurren entre abril y octubre, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, así que considere que la temporada de serpientes de cascabel ya está en marcha. Y, si bien las mordeduras son motivo de preocupación, las serpientes de cascabel también contribuyen a una biodiversidad saludable y ayudan a mantener bajo control a la pequeña población de roedores del país.

Esto es lo que debe saber sobre los encuentros con serpientes de cascabel en el sur de California.

¿Qué debo hacer si me encuentro con una serpiente cascabel?

En primer lugar, a las serpientes de cascabel simplemente no les gustas tanto. Por lo general, no son agresivos y prefieren evitar a las personas. A menudo se retirarán si se les da espacio para moverse y no se sienten amenazados. La mayoría de las picaduras ocurren cuando alguien manipula o toca accidentalmente una serpiente de cascabel, que incluso advierte con su cascabel que podría estar demasiado cerca.

¿Cómo son las serpientes cascabel?

El signo revelador de una serpiente de cascabel se encuentra en el extremo de su cola. Pero las serpientes de cascabel no siempre hacen ruido antes de atacar. También es posible que se rompa un cascabel y que las serpientes de cascabel jóvenes solo tengan un pequeño cascabel o un botón. A medida que las serpientes mudan de piel, se forma un nuevo segmento de cascabel. Otras características visuales incluyen una cabeza triangular y escamas con una quilla con una textura rugosa elevada y una apariencia mate en lugar de lisa y brillante. Son de tono tierra, lo que les ayuda a mimetizarse con su entorno.

¿Cuándo son más activas las serpientes de cascabel?

En primavera y verano, es más probable que te encuentres con una serpiente de cascabel al amanecer, al anochecer y por la noche, ya que evitan las partes más cálidas del día. En otoño e invierno, algunas serpientes de cascabel entran en un estado inactivo con períodos de inactividad que pueden durar meses. Este período de inactividad suele transcurrir en grietas de rocas, madrigueras o matorrales espesos.

¿Son venenosas todas las picaduras de serpientes de cascabel?

No. Crear veneno requiere energía, por lo que una serpiente de cascabel podría dar lo que se conoce como una mordedura seca no venenosa como advertencia. Los colmillos se pliegan hacia atrás contra el paladar y luego descienden cuando una serpiente de cascabel está lista para inyectar veneno. Es mejor tratar todas las picaduras como venenosas y buscar atención médica.

Cada año, entre 7.000 y 8.000 personas son mordidas por serpientes venenosas en los Estados Unidos y unas cinco mueren, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

¿Dónde se encuentran las serpientes cascabel en California?



Las serpientes de cascabel se pueden encontrar desde la costa de California hasta sus desiertos. Alrededor de las casas, se pueden encontrar entre la maleza o debajo de montones de madera. No les gusta estar cerca de humanos, pero las serpientes de cascabel salen al aire libre para disfrutar del calor del sol. Eso podría incluir áreas soleadas en o cerca de rutas de senderismo.

¿Cuáles son los síntomas de la picadura de una serpiente cascabel venenosa?

Los siguientes son síntomas comunes de la mordedura de una serpiente de cascabel venenosa, según el Sistema de Control de Envenenamiento de California.

Dolor extremo

Sangrado

Moretones

Hinchazón en la boca y la garganta

Babeando

Respiración dificultosa

Aturdimiento

Náuseas

Hinchazón en el lugar de la picadura

Colapsar

Choque, en casos raros

¿Cómo se tratan las picaduras de serpientes cascabel?

En primer lugar, mantenga la calma, pero actúe con rapidez. Una picadura venenosa puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

Retire los artículos que se hinchen, como relojes, anillos y zapatos.

Acude al centro médico más cercano.

No pongas hielo sobre la picadura.

No aplique un torniquete.

No cortes la herida

No intentes succionar el veneno con la boca

Más consejos de seguridad contra las serpientes cascabel

Aquí hay más consejos de seguridad del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

Manténgase alerta cuando esté al aire libre.

Use botas resistentes y pantalones largos y holgados. No use sandalias o chanclas en áreas con maleza.

Manténgase en los senderos bien utilizados. Evite el pasto alto, las malezas y la maleza espesa.

Revise las rocas, tocones o troncos antes de sentarse.

Sacuda el saco de dormir y la tienda de campaña antes de usarlos.

Informe a los demás adónde va, cuándo planea regresar y lleve un teléfono celular. Camine con un compañero cuando sea posible.

No agarre “palos” en el agua. Las serpientes de cascabel pueden nadar.

No intente tocar ni manipular una serpiente, viva o muerta. Es posible que todavía inyecten veneno poco después de la muerte.

¿Qué pasa si una serpiente cascabel muerde a mi perro?

Al guiarse con el hocico mientras olfatea el suelo, un perro puede encontrarse cara a cara con una serpiente de cascabel escondida entre rocas, hierba alta o maleza. Comuníquese con un veterinario lo antes posible para recibir tratamiento, que podría implicar un antídoto.

Los signos de una mordedura no venenosa pueden incluir un par de heridas punzantes en los colmillos y una hinchazón alrededor de la mordedura que no progresa significativamente. Los signos clínicos de una picadura venenosa incluyen una hinchazón extensa que se propaga rápidamente, sangrado debido a las propiedades anticoagulantes del veneno y un par de grandes marcas de colmillos. Puede ser difícil ver esas marcas si la herida ya está hinchada. De camino al veterinario, asegúrese de que su perro no agrave la herida. Lleve al perro, si es posible, y trate de mantener el área de la mordedura al nivel del corazón o por debajo para reducir el flujo sanguíneo al área.

Una vez más, la prevención es la mejor opción. Mantener a un perro atado durante las caminatas puede evitar que encuentre problemas. Las clases de entrenamiento para la aversión a las serpientes de cascabel también ayudan al perro a aprender a evitar el sonido de una serpiente de cascabel.

¿Cómo suena una serpiente cascabel?

Los segmentos de cascabel al final de la cola de las serpientes de cascabel son huecos. Chocan entre sí, produciendo el sonido de traqueteo cuando se sacude vigorosamente la cola.