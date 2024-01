Un oso se instala en el sótano de su casa y logra ahuyentarlo con bolas de naftalina

Una propietaria de una casa en Monrovia sufrió la sorpresa de su vida el sábado por la mañana cuando un oso aparentemente somnoliento se acomodó en su sótano a través de un espacio de acceso.

Tina Herzog dijo que la cámara de su timbre Ring la alertó del visitante peludo alrededor de las 4:30 a.m. Tras estar viviendo en el área durante 40 años, Herzog dijo que ha visto muchos osos pasear por su vecindario e incluso caminar por el camino de entrada, por lo que le hizo pensar mucho en ello.

Esa indiferencia se convirtió en preocupación cuando notó que el animal se adentraba más en el camino de entrada y hacia el costado de su casa.

“Al amanecer, salí a mirar porque mi perro se estaba volviendo loco en la casa y pensé: ‘Oh, no, espero que no esté debajo del espacio de acceso’”, dijo Herzog. "Cuando vi que la puerta del espacio de acceso estaba abierta, supe que estaba allí”.

Fue entonces cuando la dueña de la casa bajó al sótano y vio al oso acurrucado en un rincón, durmiendo. Herzog cree que el oso tenía la intención de hibernar en su casa.

“Pensé, ‘¿Por qué yo?’ Simplemente no podía creer que entre todas las casas en Monrovia, o en las colinas, eligiera mi casa”, dijo Herzog. “No sé cuál era la atracción”.

La dueña de la casa dijo que intentó golpear ollas, sartenes e incluso un soplador de hojas para sacar al oso. Sin embargo, al final, fue el hedor de las bolas de naftalina que le arrojó al oso lo que lo hizo escabullirse.

“Pero ahora sé lo que tengo que hacer pero casa todavía huele a naftalina”, bromea Herzog.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.