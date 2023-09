“No merecía morir”: familia de la víctima de apuñalamiento en Metro habla sobre su dolor

La devastada familia del hombre que fue asesinado en un apuñalamiento aparentemente aleatorio la semana pasada mientras viajaba en un tren de Metro en Los Ángeles habla de su dolor.

Jesse Rodríguez, de 23 años, murió el 7 de septiembre cuando un hombre se le acercó con un cuchillo de caza y lo apuñaló en el pecho mientras viajaban a bordo de un tren de la línea B (Roja) del Metro, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La familia de la víctima, abrumada por el dolor, espera que la muerte de su ser querido impulse a los líderes de la ciudad a tomar más medidas para aumentar la seguridad en el transporte público.

El sospechoso fue visto por última vez vestido con ropa de color oscuro y cargando una mochila negra, dijo la policía.

Según la familia de Rodríguez, la policía les dijo que el agresor estaba experimentando una crisis de salud mental en el momento del ataque.

“Pensó que mi hermano era algún tipo de persona que lo seguía”, dijo Victoria Hernández, la hermana mayor de la víctima. “Terminó apuñalándolo en el corazón y matándolo”.

Cuando el tren llegó a Pershing Square en el centro de Los Ángeles, los agentes de tránsito vieron a Rodríguez sangrando profusamente y sujetándose el pecho. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde posteriormente murió a causa de las heridas.

“Saber que no se estaba metiendo con nadie mientras viajaba en el tren, no sé si empeora o mejora las cosas”, dijo Hernández.

El sospechoso, que fue arrestado el sábado y ahora enfrenta un cargo de asesinato, fue identificado como Randy Nash, de 31 años.

“¿Por qué te llevaste a mi bebé? Ni siquiera te conocía”, dijo Katherine Rodríguez, la madre de Jesse.

Según los seres queridos de la víctima, a Jesse le faltaban solo dos semanas para cumplir años. Es recordado por su rápido ingenio y sentido del humor. Era el menor de cinco hermanos.

“Todos los que lo conocieron lo amaban por lo que era”, dijo Hernández. “Era divertido e inteligente. No merecía morir, y mucho menos cómo murió”.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, emitió un comunicado sobre el mortal ataque.

“Ofrezco mi más sentido pésame a los seres queridos del señor Rodríguez”, dijo Gascón en su comunicado.

“Esta es una pérdida desgarradora que nos afecta a todos, ya que muchos angelinos utilizan el transporte público a diario y no deberían tener que vivir con el temor de ser atacados al azar durante sus desplazamientos. Mi oficina hará todo lo posible para garantizar que se haga justicia para el Sr. Rodríguez y su familia”.

Nash se declaró inocente de asesinato en el caso el martes. Está previsto que regrese a la corte el 13 de octubre para una audiencia preliminar. No está claro si hay un abogado disponible para hablar en su nombre.

