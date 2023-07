Arrestan a una tercera persona en ataque de clínica de Planned Parenthood en Costa Mesa

Una tercera persona fue arrestada la semana pasada en el ataque con una bomba incendiaria de una clínica de Costa Mesa administrada por Planned Parenthood Federation of America, anunciaron las autoridades federales el lunes.

Una conferencia de prensa con las autoridades está programada para el lunes por la mañana cuando se reveló en Santa Ana una acusación del gran jurado federal en el ataque de 2022.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El arresto del tercer individuo en el ataque con bombas incendiarias captado por las cámaras de seguridad se anunció antes de la conferencia de prensa. Fue identificado como Xavier Batten, de Florida, de 21 años.

Dos infantes de marina de EEUU en Camp Pendleton fueron arrestados el miércoles en conexión al bombardeo de una clínica de Planned Parenthood en Costa Mesa.

Batten fue arrestado el viernes por el FBI e hizo su primera aparición en la corte ese mismo día.

Está detenido con fianza, en espera de juicio.

Tibet Ergul, de 21 años, de Irvine y Chance Brannon, de 23 años, de San Juan Capistrano ya estaban bajo arresto. Están programados para ser procesados por cargos federales después de la sesión informativa.

Brannon es un infante de marina en servicio activo estacionado en Camp Pendleton. Ambos acusados fueron arrestados el 14 de junio.

Las tres personas están acusadas de un cargo de conspiración y un cargo de destrucción maliciosa de propiedad por incendio y explosión. Brannon y Ergul están acusados de un cargo de posesión de un dispositivo destructivo no registrado y un cargo menor de daño intencional a un centro de servicios de salud reproductiva.

Ergul y Brannon están acusados de encender y arrojar un cóctel molotov a la entrada de la clínica durante la madrugada del 13 de marzo de 2022.

“Brannon y Ergul supuestamente eligieron la propiedad objetivo, obtuvieron los materiales necesarios para construir un cóctel Molotov, ensamblaron el dispositivo destructivo y luego, durante la madrugada del 13 de marzo de 2022, arrojaron el cóctel Molotov encendido a la clínica”, según un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal. “El dispositivo golpeó la entrada de la clínica”.

Batten está acusado de asesorar a los hombres sobre cómo construir el cóctel Molotov.

La clínica se vio obligada a cerrar por el día y cancelar alrededor de 30 citas.

Los videos de las cámaras de seguridad mostraron a dos hombres con sudaderas con capucha y máscaras que encienden un dispositivo fuera del edificio y luego arrojan el objeto en llamas a la entrada. El cóctel Molotov aterrizó contra una pared junto a una puerta de vidrio y estalló en llamas que se extendieron por la pared y el techo.

Los bomberos extinguieron el fuego. Los investigadores encontraron evidencia que mostraba que el vidrio contenido y otros materiales en la escena contenían gasolina, dijeron las autoridades.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.