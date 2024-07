Disminuyen en un 40% incidentes violentos en la estación de Metro en North Hollywood

Casi dos meses desde que la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (LA Metro) comenzó a exigir a los usuarios del metro que entraran y salieran de la estación de North Hollywood con sus tarjetas de pago, el número de incidentes violentos se redujo en más del 40%, dijeron las autoridades.

El programa piloto “Tap to Exit”, que comenzó el 28 de mayo con el objetivo de garantizar que todos paguen por cada viaje en metro, ahora se considera un programa permanente en la estación antes de expandirse a todo el sistema de transporte, según Stephen Tu, subdirector ejecutivo de Station Experience con el Metro de Los Ángeles.

“A través de la aplicación Transit Watch”, que es nuestra aplicación ‘Si ve algo, diga algo’, hemos visto que los delitos e incidentes reportados disminuyeron en más del 40% por cosas como peleas y disturbios, vandalismo de graffiti y uso de drogas”, dijo Tu.

La agencia de tránsito también ha aumentado el personal de la estación, incluidos embajadores, agentes del orden y guardias de seguridad de tránsito.

“Nada es más importante en lo que estamos trabajando aquí que la seguridad de nuestros clientes y empleados aquí en el sistema Metro”, explicó Tu.

Muchos viajeros de Metro en la estación de North Hollywood coincidieron en que han comenzado a notar cambios en sus viajes diarios desde que se lanzó el programa.

“No ha habido mucha gente agresiva y tampoco tanta basura”, dijo Verónica Ávalos, quien usa la línea B del metro.

Benjamin Tomimatsu también se sintió aliviado al presenciar menos incidentes violentos mientras utilizaba el Metro.

“Dado que la pandemia hasta ahora está 50-50 en cuanto a si va a pasar algo loco o no. Desde que lo cambiaron ha mejorado mucho”, observó.

La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (LA Metro) lanzó un nuevo piloto en North Hollywood, requiriendo que los usuarios del Metro pasen sus tarjetas de tránsito al salir de la estación de metro.

Pero aún así algunos evasores de tarifas logran tomar el tren, y algunos usuarios del transporte público instan a que se apliquen más medidas.

“Necesitan más guardias para viajar en tren con nosotros”, dijo Dominique Balard, un pasajero del Metro.

Los funcionarios de Metro continuaron alentando a los pasajeros a informar a las autoridades de tránsito cualquier caso de personas que no paguen su tarifa o cualquier actividad sospechosa.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.