Eventos del Día de los Caídos en el sur de California

Tomarse el tiempo para honrar la memoria de los miembros de las fuerzas armadas que fallecieron mientras servían para los Estados Unidos es algo que los estadounidenses harán, a través de ceremonias virtuales, eventos en persona, desfiles y reuniones de reflexión profunda, el lunes 30 de mayo.

Tradicionalmente, se llevan a cabo varios eventos conmemorativos en el sur de California en homenaje al conmovedor evento de mayo, aunque algunas se han transformado en reuniones virtuales, impulsadas por consideraciones de pandemia, mientras que otros eventos se han mantenido como eventos en persona.

El Campo de Honor de Glendale, que se encuentra en Forest Lawn Glendale, cuenta con 1000 banderas colocadas cerca de la entrada. Las banderas, que pueden ser patrocinadas, estarán a la vista hasta el 30 de mayo y la visita es gratuita.

Varias ceremonias comunitarias, desde Verdugo Hills hasta South Pasadena, se llevarán a cabo en la mañana del 30 de mayo. Consulte con su gobierno local u organización de veteranos para averiguar si el parque central, el ayuntamiento o el monumento a los caídos en la guerra de su ciudad llevarán a cabo una ceremonia en persona del Día de los Caídos en 2022.

El 30 de mayo se llevará a cabo un evento del Día de los Caídos en la Biblioteca y Museo Presidencial de Ronald Reagan en Simi Valley, que incluye una guardia de honor, la canción Taps y otros momentos conmovedores. Si bien la ceremonia es gratuita, se requerirá un boleto para entrar al museo.

La 107º ceremonia del recuerdo del Día de los Caídos de Forest Lawn se llevará a cabo en línea, a través de Facebook Live, a partir de las 11 a. m. del 30 de mayo.

"Ubicado en el espectacular Forest Lawn, al pie de Hollywood Hills, este conmovedor evento conmemora la valentía de los veteranos militares de los Estados Unidos y de aquellos que dieron sus vidas por su país", revela el equipo detrás de la ceremonia. La música, incluido un coro, actuaciones espirituales y gaitas, se entretejerá a través de la presentación significativa.

Si no puede verlo mientras en ese momento, estará disponible para verlo al día siguiente.

La Colocación Anual de la Bandera del Día de los Caídos en el Cementerio Nacional de Los Ángeles está programada para un par de días antes del feriado, el sábado 28 de mayo. Hay algunas cosas que debe saber antes de ir, como los requisitos de uniforme para Scouts y adultos. También hay información de estacionamiento actualizada para 2022.

Un helicóptero Chinook CH-47 dejará caer más de 3000 claveles rojos y blancos en el Museo del Aire de Palm Springs el 30 de mayo. El evento, que se lleva a cabo a primera hora de la tarde, se ha convertido en uno de los tributos más conocidos del estado, un espectáculo visual y una conmovedora ceremonia que comienza en el cielo. Todos los asistentes están invitados a irse a casa con una flor caída.

La Semana de la Flota de Los Ángeles se llevará a cabo durante el Día de los Caídos, con una serie de eventos que rendirán homenaje a los caídos. El programa completo de eventos, que se centran en el Puerto de Los Ángeles, se puede encontrar aquí.

El Pacific Wheel, la atracción que funciona con energía solar ubicada en Pacific Park en el muelle de Santa Mónica, presentará un programa patriótico de luces, durante todo el fin de semana, a partir del 27 de mayo.

Los patrones rojo, blanco y azul, así como las imágenes de la bandera estadounidense, comenzarán al atardecer cada noche y se pueden ver en la cámara web en vivo del volante.

