Mapa: Vea cómo mejoró la sequía en California tras las primeras tormentas de invierno

Una serie de tormentas tempranas de invierno que trajeron días de lluvia y nieve a California ayudaron a mejorar las condiciones en el estado afectado por la sequía.

Toda California permanece con algún nivel de sequía esta semana pero las condiciones mejoraron significativamente en las dos categorías más severas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El informe semanal publicado el jueves muestra que una sequía excepcional casi se borró después de que el 23 por ciento del estado estuviera bajo la categoría más severa hace una semana. Casi el 33 por ciento del estado sufre una sequía extrema, frente al 79 por ciento de la semana pasada.

Las tormentas alimentadas por una banda de humedad sobre el Pacífico comenzaron la semana de Navidad y continuaron trayendo lluvias y nieve en las montañas esta semana. El informe se actualizó el 28 de diciembre, por lo que no tiene en cuenta todas las precipitaciones recibidas durante esta semana.

"Un patrón persistente sobre el Pacífico norte y el oeste de América del Norte mantuvo una continuación de tormentas frecuentes que afectaron la costa oeste hasta finales de diciembre", dijo el comunicado del Monitor de Sequía. "Las precipitaciones de siete días del 21 al 27 de diciembre excedieron las 2 pulgadas, equivalente líquido, en gran parte de California junto con las porciones occidentales de Oregon y Washington.

Durante las últimas dos semanas, la precipitación ha promediado entre un 150 y un 300 por ciento de lo normal o más en casi toda California, según el informe.

El nivel del lago ha disminuido mucho en los últimos 20 años. Te explicamos cómo ha pasado.

"Este patrón húmedo durante mediados y finales de diciembre también ha estado acompañado de temperaturas por debajo de lo normal (-2 a -6 grados F) en California y el noroeste del Pacífico".

El laboratorio de nieve de Central Sierra ha observado 193,7 pulgadas de nieve este mes, que es un récord de diciembre, superando el récord anterior de 179 pulgadas establecido en 1970.

"Dada la capa de nieve favorable y las fuertes precipitaciones durante diciembre, se pueden justificar mejoras adicionales para California durante las semanas siguientes", dijo el informe del Monitor de Sequía.

California tiene más de 500 reservas, que eran un 50% más bajos de lo que deberían estar a principios de junio, dijo Jay Lund, codirector del Centro de Ciencias de Cuencas Hidrográficas de la Universidad de California-Davis, a Associated Press a principios de este mes.

Las sequías son comunes en California, donde los períodos secos a menudo son seguidos por inviernos húmedos que reponen la capa de nieve y los depósitos de agua críticos del estado, pero las condiciones este año son más cálidas y secas que otras.

Por lo tanto, se necesitará más que mucha lluvia y nieve para aliviar las condiciones de sequía.

En fotos: sequía afecta a lagos y embalses de California

Las condiciones cálidas y secas significan que el agua se evapora a un ritmo más rápido de los embalses y la escasa capa de nieve de Sierra Nevada que los alimenta. La capa de nieve generalmente se derrite en la primavera o principios del verano, luego el agua fluye hacia el vasto sistema de almacenamiento y distribución del estado.

California tiene más de 500 embalses, que eran un 50% más bajos de lo que deberían estar a principios de junio.

El clima de estilo mediterráneo de California significa que los veranos son siempre secos y los inviernos no siempre son húmedos. Los embalses del estado actúan como una cuenta de ahorro, almacenando agua en los años húmedos para ayudar al estado a sobrevivir durante los años secos.

El año pasado fue el tercero más seco registrado en términos de precipitación.

Acumulación de nieve en California a través de los años

Los funcionarios estatales se sorprendieron a principios de este año cuando cerca de 500,000 pies de agua que esperaban que fluyeran a los embalses nunca aparecieron. Un acre-pie es suficiente agua para abastecer hasta dos hogares durante un año.

Aproximadamente tres cuartas partes del oeste estadounidense se encuentran en lo que se llama una mega sequía, con vías fluviales críticas como el río Colorado y el río Grande que abastecen a millones de personas y se espera que las granjas tengan caudales lamentablemente bajos este año.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.