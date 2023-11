Instalan “llantas fantasmas” en lugar de Malibú donde murieron cuatro estudiantes de Pepperdine

Un mes después de que cuatro estudiantes de la Universidad Pepperdine murieran cuando un automóvil chocó contra una serie de vehículos estacionados en la Pacific Coast Highway (PCH), miembros del grupo de seguridad vial Streets Are For Everyone colocaron el martes cuatro “neumáticos fantasmas” en Malibú en memoria de las víctimas. .

Aproximadamente 100 personas asistieron a la reunión para la colocación de los "neumáticos fantasma" en el 23661 Pacific Coast Highway (PCH), donde quienes conocían a los estudiantes compartieron sus recuerdos de las víctimas.

El monumento se inspiró en el proyecto Bicicleta Fantasma, en el que se colocan monumentos conmemorativos en las carreteras donde un ciclista ha muerto o ha resultado gravemente herido por el conductor de un vehículo de motor.

Ese proyecto comenzó en St. Louis en 2002. Llantas Fantasmas son neumáticos pintados de blanco instalados al costado de una carretera con el nombre y la fecha de la persona asesinada por un conductor que iba a exceso de velocidad.

La muerte de cuatro estudiantes género peticiones para aumentar la seguridad en la reunión del concejo municipal de Malibú.

Los asistentes a la vigilia firmaron los neumáticos y guardaron un momento de silencio por los estudiantes.

Niamh Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir y Deslyn Williams, todas de entre 20 y 40 años del Seaver College of Liberal Arts de Pepperdine, murieron el 17 de octubre mientras estaban de pie o caminando en la cuadra 21600 de PCH, alrededor de las 8:30 p.m.

“Deslyn haría cualquier cosa por las personas que amaba”, dijo en la ceremonia Bridget Thompson, compañera de cuarto de tres de las víctimas. “Niamh era pura alegría y amor personificados, Asha era la persona más inteligente emocionalmente que he conocido, Peyton era todo lo bueno. Tan cariñoso, tan amable”.

David Rolston, el padre de Niamh, dijo: “Hagamos que mi hija y sus cuatro hermosas amigas sean las últimas”.

“Un neumático fantasma es un neumático pintado de blanco que es un monumento artístico emergente que simboliza a una persona cuya vida ha sido quitada debido a un conductor que iba a exceso de velocidad”, dijo Damian Kevitt, director ejecutivo de Streets Are For Everyone.

“No pudimos colocar los neumáticos donde realmente ocurrió el accidente debido a lo peligrosa que es la zona”.

El conductor del accidente que se cobró la vida de los estudiantes de Pepperdine, Fraser Bohm, de Malibú, de 22 años, fue arrestado bajo sospecha de asesinato y otros cargos pero está en libertad bajo fianza.

Bohm conducía un sedán de cuatro puertas de color oscuro en dirección oeste por PCH, aparentemente a alta velocidad, cuando giró bruscamente hacia el arcén norte de la carretera y chocó contra tres vehículos estacionados, dañándolos gravemente a todos y dejando a uno de lado, dijeron las autoridades.

“Posteriormente, esos vehículos golpearon a cuatro mujeres adultas que estaban paradas al costado de la carretera cerca de los vehículos estacionados”, dijo la capitana del alguacil del condado de Los Ángeles, Jennifer Seetoo.

“Las cuatro mujeres murieron en el lugar".

Bohm sufrió pequeños rasguños y magulladuras.