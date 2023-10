Piden mayor seguridad en la PCH tras muerte de estudiantes de la Universidad Pepperdine

Residentes de Malibu abarrotaron el lunes la reunión del concejo municipal para pedir mayores medidas de seguridad en la autopista de la Costa del Pacífico (PCH) tras la muerte de cuatro estudiantes de la Universidad Pepperdine en un accidente la semana pasada.

Los electores hablaron sobre la necesidad de más control, radares de tráfico y tal vez incluso un rediseño total del PCH en su tramo a través de Malibú.

“¿Por qué se necesita algo como esto para que alguien en la ciudad pueda hacer algo? ¿Por qué?”, dijo una asistente frustrada cuando subió al podio.

La reunión fue motivada por las trágicas muertes de Deslyn Williams, de 21 años, Asha Weir, de 21 años, Niamh Rolston, de 20 años, y Peyton Steward, de 21 años, cuatro estudiantes de último año de Pepperdine que murieron el 1 de octubre. 17.

Un conductor perdió el control mientras circulaba hacia el oeste por la PCH, impactando a tres vehículos estacionados que luego atropellaron al grupo de mujeres jóvenes.

“Asha Weir habló conmigo apenas seis días antes del accidente”, dijo un hombre en la reunión del concejo de la ciudad. “Ella iba a cuidar a mi hija de 3 meses y medio. Ella era la única en quien mi esposa y yo confiaríamos. Ella era así de pura, así de buena, así de llena de alegría”.

Otros que asistieron a la reunión hablaron de su pérdida personal en las carreteras de Malibú.

“¿Sabes lo que me dijeron cuando mi hijo cruzó la montaña en auto y murió instantáneamente? ‘Si hubieras tenido una barandilla’. ¿Cuánto cuesta una barandilla?”, dijo una madre desconsolada.

Muchos en la multitud estaban molestos porque Malibú ya no tiene una estación del alguacil. Dijeron que el patrullaje y la aplicación de la ley son prácticamente inexistentes.

La Universidad Pepperdine celebró un homenaje en honor a los cuatro estudiantes que murieron en un violento accidente en Malibú

El ayuntamiento aseguró a la multitud que estaba haciendo todo lo posible para lograr un cambio real. A instancias de la ciudad, la Agencia de Transporte de California (CTA) está buscando aumentar el patrullaje en la CHP en Malibú para ayudar a detener el exceso de velocidad y las carreras callejeras.

La ciudad también está trabajando con la oficina del gobernador para instalar los radares de velocidad recientemente aprobados.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.