“Nosotras podemos”: Madres inmigrantes regresan a la escuela para aprender inglés y enfrentar retos sociales

Mudarse a otro país es difícil por muchas razones, pero para algunas personas aprender un nuevo idioma es el obstáculo más grande para integrarse de manera más efectiva a la comunidad.

Dora Oliva es madre de dos hijos y se mudó a California hace 20 años desde Guatemala. Ella dijo que vino de su país porque buscaba independencia de sus padres y más oportunidades de crecimiento personal para sí misma, además buscaba huir de la violencia y los peligros que enfrentaba en su país en ese momento.

"Quería algo diferente, no sabía los obstáculos que iba a enfrentar ni nada, pero quería cuidarme por mí misma”, dijo.

Oliva pudo encontrar un trabajo en servicios domésticos para una familia estadounidense que sólo hablaba inglés, lo que la motivó a aprender el idioma.

"Nos comunicábamos casi por señas, pero aprendí con ellos con el tiempo”, dijo. "Aprendí solo escuchando y leyendo diccionarios por mi cuenta”. Luego, se casó, tuvo hijos y se convirtió en ama de casa.

Su hijo mayor, Adriel Lugo, tiene 11 años, y su madre asegura estar feliz porque él tiene la posibilidad de aprender inglés desde una edad temprana en la escuela y tiene oportunidades educativas que ella no tuvo cuando tenía su edad.

Lugo ahora también forma parte del programa de Step Up Tutoring, una organización sin fines de lucro que impulsa el éxito de los niños de primaria y secundaria mediante tutorías presenciales y virtuales de alto impacto para ayudarlos a superar obstáculos educativos.

"Cada día veo a mi mamá como una trabajadora incansable tratando de alimentarnos y trabajando por nosotros para que podamos tener una vida tranquila”, dijo Lugo. "Ella me anima a hacer mi trabajo y me ha estado ayudando tanto como puede, pero ahora que estoy en clases más complicadas, he estado luchando. Entonces, Step Up [Tutoring] me ha ayudado a mejorar”.

Inmigrantes sin educación secundaria

Como Oliva, muchas otras personas emigran de otros países a los Estados Unidos en busca de una vida mejor para ellos y sus familias, y para encontrar mejores oportunidades económicas y profesionales. Y para muchos de ellos, especialmente aquellos de comunidades hispanas y latinas, California es un destino popular para buscar el Sueño Americano.

Mujeres latinas estudian inglés en el centro sur de Los Ángeles. Foto: Nicole Santos.

California es hogar de más de 10 millones de inmigrantes, el 23% de la población nacida en el extranjero en todo el país, de acuerdo con datos del Instituto de Política Pública de California (PPIC por sus siglas en inglés). Además, las personas que se identifican como hispanas y latinas representan aproximadamente la mitad de la población del condado de Los Ángeles, según las estimaciones del censo en 2022.

Este es el grupo étnico/racial más grande del condado, pero aún así, casi la mitad de los inmigrantes de California no tienen más que un diploma de escuela secundaria, en comparación con el 28% de los californianos nacidos en Estados Unidos, según el PPIC.

Niños leen un cuento con sus padres en el programa South Central LAMP. Foto: Nicole Santos.

En busca de un mejor futuro

Keily Gómez también es guatemalteca y vino a este país en busca de una mejor calidad de vida. Se mudó cuando tenía tan solo 14 años junto con su hermanito que tenía 10.

"Mi mamá era madre soltera en ese momento y nos trajo aquí con sus esfuerzos y trabajo duro”, dijo Gómez. "Para mí fue difícil porque el sistema de secundaria es diferente y todos hablaban inglés. Me sentí incómoda porque no sabía qué hacer ni a dónde ir”.

Gómez ahora tiene tres hijos y se graduará del programa de alfabetización en inglés del South Central Los Angeles Ministry Project este verano. Esta es una organización sin fines de lucro que ofrece clases de inglés como segundo idioma y programas de maternidad fundado por un grupo de congregaciones de hermanas católicas en 1992 para ayudar a la comunidad.

Gómez dijo que no pudo terminar la secundaria porque se convirtió en madre, pero su próximo paso ahora que habla más inglés, es volver a la escuela y terminar su carrera para mejorar su educación.

"Sé que puedo hacerlo y si me lo propongo, no hay obstáculo que no pueda superar”, dijo.

Nicole Santos Niños estudian inglés con sus padres en el programa South Central LAMP. Foto: Nicole Santos.

Emprendedoras que afrontan las dificultades

Las barreras del idioma no solo afectan la capacidad de las personas para comunicarse con los demás y expresarse, sino también de poder encontrar oportunidades para mejorar sus necesidades financieras.

Elvira Chay es otra madre guatemalteca de tres hijas que ahora vende huevos orgánicos en su casa, pero asegura que enfrentó muchos obstáculos como madre inmigrante latina para establecer su propio pequeño negocio.

Se mudó a Estados Unidos cuando era adolescente, y como era menor de edad y latina que no hablaba inglés, le resultó difícil ganar un salario y sostenerse.

"Hay mucha pobreza en mi país y vengo de una familia grande”, dijo Chay. "Vine aquí para ayudar a mis padres a salir adelante cuando solo tenía 16 años y me costó encontrar trabajo”. La mujer además agregó que trabajó cosiendo durante muchos años hasta que tuvo su primera hija y se convirtió en ama de casa.

Chay también se graduará este año del programa de inglés del South Central LAMP, y dijo que se siente feliz y orgullosa de sí misma no solo como mujer sino también como madre porque ahora puede compartir con sus hijas su dialecto nativo guatemalteco, Kʼicheʼ, el español y también el inglés.

"Necesitas saber al menos lo mínimo para entender y expresarte con otras personas y esto era algo que siempre quise hacer”, dijo Chay. Agregó que le resultaba difícil encontrar tiempo para aprender el idioma porque necesitaba trabajar y cuidar a sus hijas.

"Intenté aprender inglés por la noche pero fue difícil porque necesitaba trabajar, ir a la escuela, volver a casa, cocinar, hacer mis cosas y fue realmente difícil”, dijo.

Chay dijo que le llevó años encontrar un programa que funcionara para ella y ahora puede concentrarse en aprender el idioma y no preocuparse por sus hijos porque el programa infantil inicia al mismo tiempo.

El dilema entre estudiar a trabajar

Para Laura Patricia López también fue difícil encontrar trabajo cuando vino de México porque no podía hablar el idioma. Para ella el mayor desafío fue la necesidad de elegir entre sus estudios y el trabajo porque no tenía tiempo para hacer ambas cosas a la vez.

"Desde el momento en que llegué comencé a estudiar inglés pero los horarios no funcionaban para mí”, dijo.

López, que tiene dos hijos, expresó que debido a que puede asistir al programa de inglés con su hija menor, puede concentrarse en sus estudios al estar cerca de ella y saber que está en buenas manos. "Si hubiera conocido este programa cuando tuve a mi primer hijo, ya lo habría aprovechado”, dijo.

Todas estas madres compartieron que al poder entender más el idioma, ahora pueden ayudar a sus hijos y satisfacer sus necesidades de manera más eficiente. Comentaron que ya no necesitan pasar largas horas en los hospitales esperando a traductores o en las escuelas de sus hijos, y que incluso pueden divertirse más y disfrutar de las pequeñas cosas.

"Estoy orgullosa de poder ir a un restaurante y pedir mi comida sin ayuda, ir al cine con mis hijos o conducir mientras me cuentan sobre su día en la escuela y entender”, dijo Gómez.

Programas gratis para aprender inglés

Existen programas disponibles para familias inmigrantes que buscan ayudarles a superar las barreras del idioma y las brechas educativas tanto para ellos como para sus hijos, como el Programa de Educación Migrante y recursos bajo la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles. Pero para mucha gente, es difícil dar el primer paso y, en muchos casos, no saben que estos recursos existen para ayudarles con sus dificultades.

Salvador Sanabría es el director ejecutivo de El Rescate, una agencia sin fines de lucro que brinda servicios legales de inmigración y representación legal para familias migrantes. Sanabría ha podido conocer y ayudar a muchos inmigrantes que enfrentan obstáculos para integrarse en una nueva sociedad, uno de ellos siendo el nuevo idioma.

"Aunque se habla mucho español en California, para trámites formales y legales el idioma oficial es el inglés”, dijo. "Ese es el primer choque cultural al que se enfrentan los inmigrantes al venir a esta nueva nación adoptiva”.

Sanabría dijo que aunque no ofrecen programas educativos, El Rescate también ayuda a estas familias conectándolas con otros recursos y programas que puedan necesitar.

"Cada escuela del área metropolitana de Los Ángeles tiene asesores para ayudar a las familias y estudiantes. No deberían tener miedo de pedir lo que necesitan para ayudar a sus hijos o a la familia, como acceso a alimentos, recursos de salud y educativos, e incluso para encontrar una carrera para mejorar la economía del hogar”, dijo. "Estos son pagados con sus propios impuestos para servir a familias que necesitan superar estos desafíos”.

Programas y organizaciones como Step Up Tutoring, South Central LAMP y El Rescate son solo algunos de los muchos otros recursos disponibles para ayudar a las familias que vienen de otros países, especialmente de las comunidades latinas e hispanas.

Los líderes de estas organizaciones están dispuestos a hacer todo lo posible para brindarles estos recursos y ayudarles a no luchar solos.

Alina López, la gerente de enlace familiar e inscripción estudiantil de Step Up Tutoring, dijo que dado que muchos de los padres de los estudiantes en el programa solo hablan español u otros idiomas, intentan reclutar tutores/voluntarios que hablen más que inglés para satisfacer sus necesidades.

"California es uno de los lugares más diversos del país, por lo que es necesario para nosotros extender nuestros servicios a familias que hablan más que solo inglés”, dijo.

Mujeres latinas aprenden inglés en el sur de Los Ángeles. Foto: Nicole Santos.

George Mu, su director de productos y programas, dijo que aunque se han centrado más en matemáticas, están trabajando en agregar más recursos bilingües a su plan de estudios.

"Necesitamos encontrar un plan de estudios disponible en español y encontrar más tutores que se sientan cómodos dando tutorías en [ese idioma]”, dijo.

Mu agregó que este es un tema muy complejo y que necesitan hacer más investigaciones sobre cómo adaptarse mejor a estas familias que tienen diferentes experiencias y niveles de idioma.

Para Diana Pinto, la Directora Ejecutiva de South Central LAMP, apoyar a las mujeres de la comunidad es el primer paso para ayudar a sus familias, ya que dijo que muchas veces son ellas quienes crían a sus hijos y los educan.

"Se han realizado estudios que demuestran que cuando las mujeres están educadas, también ayudan a la familia”, dijo.

"Queremos ayudar a nuestra comunidad a tener éxito y aunque a veces la vida es difícil, creo que Dios pone pequeños ángeles a su alrededor y todos estamos aquí con la idea de que queremos que ellos y sus hijos tengan éxito”, dijo Pinto.

Familias como Oliva, Chay, Gómez y López dijeron que se sienten agradecidas por estas oportunidades disponibles para ellos y sus hijos, y les hubiera encantado saber que estaban disponibles desde el momento en que se mudaron al país.

"Estoy feliz porque pasé por mucha pobreza”, dijo Oliva. "Trato de aprovechar al máximo, así que es una bendición que [mis hijos] estén en un país donde tienen más oportunidades que en el nuestro”.

Recusros

Para mayor información sobre estos programas puede visitar los siguientes sitios web:

Programa Educación Migrante: www.lacoe.edu

South Central LAMP: www.southcentrallamp.org

Step-up Tutoring: www.stepuptutoring.org

El Rescate: www.elrescate.org