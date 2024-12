Madre de niño presuntamente tiroteado por su padre busca más información

La madre de un niño de 9 años que fue tiroteado mortalmente presuntamente por su padre la semana pasada dijo que le gustaría hablar con el sospechoso para comprender mejor lo que condujo al asesinato de su único hijo.

Creole Green, la afligida madre de Princeton Jones, habló el sábado en una conferencia de prensa en la que participaron el veterano activista Najee Ali y personas que perdieron a miembros jóvenes de su familia a causa de la violencia armada. Durante su intervención, Green dijo que el padre del niño, Nicholas Jones, no se ha puesto en contacto con ella tras su detención en relación con la muerte de su hijo.

"No estoy seguro de que pueda recibir visitas, pero me gustaría ir. He dicho que quiero ir", declaró Green. "Quiero sentarnos él y yo solos por teléfono y que me mire a los ojos y me vea. Me quitó todo lo que tenía".

Green compartió que ella y Nicholas compartían la crianza de Princeton. Ella dijo que no se le ha dado información adicional de los acontecimientos que siguieron a la tragedia.

"No sé por qué, no sé lo que pasó", dijo. "Llegué al lugar y la policía me dijo que mi bebé había fallecido".

En la noche del 30 de noviembre, la policía respondió a una llamada de un tiroteo en una casa en West Rancho Dominiguez. Allí encontraron a Princeton en el patio trasero de la casa de sus abuelos, con una herida de bala. Según Ali, el niño recibió un disparo en la cabeza.

"A Princeton le dispararon en la cabeza en una ejecución a sangre fría", dijo Ali.

Mientras lloraba la pérdida de su hijo pequeño, Green recordaba con cariño los intereses del niño y se acordaba de él por ser un niño feliz, cariñoso y divertido. Le gustaba coleccionar rocas, tenía afinidad por las ciencias, en particular el sistema solar y el océano, y le interesaban los dinosaurios.

"Tenía a mamá buscando cosas en Google porque me aseguraba de querer conectar con él", dijo.

Nicholas se declaró inocente de los cargos de asesinato y maltrato infantil con resultado de muerte. Permanece entre rejas con una fianza de más de 3 millones de dólares y está previsto que regrese a los tribunales el 7 de enero.

"Era todo lo que tenía", dijo Green refiriéndose a Princeton. "¿Cómo se supone que voy a seguir adelante con esto y cómo se supone que voy a decir fuerte? Estoy cansada de ser fuerte. Tuve que mantenerme fuerte dando a luz, tuve que mantenerme fuerte yendo a la escuela y tuve que mantenerme fuerte viviendo en el mundo en el que vivimos hoy en día y tuve que mantenerme fuerte con un niño con autismo con sólo 22 años. Y tuve que mantenerme fuerte y averiguar qué tenía que hacer para darle todo lo que necesitaba".