Tiendas Food 4 Less ofrecerán clínicas de vacunación en California

La cadena de tiendas Food 4 Less ofrecerá clínicas de vacunación a partir del 26 de julio en 19 de sus sucursales en California.

Algunas ubicaciones ofrecerán clínicas de un día mientras que en otras se llevarán a cabo en varias jornadas en distintas fechas. Cada sucursal en donde se ubique la clínica ofrecerá una tarjeta de regalo de $20 para las primeras 25 personas que reciban una vacuna en el lugar.

"Como tenderos de California, tenemos la oportunidad de llegar a cientos de compradores y asociados en las comunidades de todo el estado", dijo Bryan Kaltenbach, presidente de Food 4 Less and Foods Co.

"Estamos orgullosos de trabajar junto con los departamentos de salud estatales y locales para hacer nuestra parte al ofrecer a nuestros asociados y clientes formas más convenientes de vacunarse y luego celebrar con una tarjeta de regalo para ayudarlos con las compras ".

Las jornadas de vacunación se llevarán a cabo en las ciudades de Apple Valley, Bakersfield, Beaumont, Colton, Highland, Los Ángeles, Moreno Valley, Riverside, Salinas y San Francisco.

A continuación, encontrará una lista de lugares, fechas y horarios de las clínicas.

Condado de Los Ángeles

Hawaiian Gardens: 12222 Carson St., Hawaiian Gardens, CA 90716 / 26 de julio / de 10 a.m - 12:30 p.m.

12222 Carson St., Hawaiian Gardens, CA 90716 / 26 de julio / de 10 a.m - 12:30 p.m. Highland Park: 5100 N Figueroa St., Los Angeles, CA 90042 / 27 de julio / 9:30 a.m. - 12:30 p.m.

5100 N Figueroa St., Los Angeles, CA 90042 / 27 de julio / 9:30 a.m. - 12:30 p.m. Los Ángeles: 5318 S. Main St., Los Angeles, CA 90042 / 5 de agosto/ 9:30 a.m. - 2:30 p.m.

5318 S. Main St., Los Angeles, CA 90042 / 5 de agosto/ 9:30 a.m. - 2:30 p.m. Los Angeles: 1091 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90042 / 11 de agosto / 9:30 a.m. - 2:30 p.m

1091 S. Hoover St., Los Angeles, CA 90042 / 11 de agosto / 9:30 a.m. - 2:30 p.m North Hills: 16208 Parthenia St., North Hills, CA 91343 /16 de agosto / 9:30 a.m. - 2 :30 p.m.

16208 Parthenia St., North Hills, CA 91343 /16 de agosto / 9:30 a.m. - 2 :30 p.m. Jefferson Park: 1748 W. Jefferson Blvd., Los Angeles, CA 90018 / 9 de agosto / de 9:30 a.m. - 2:30 p.m.

1748 W. Jefferson Blvd., Los Angeles, CA 90018 / 9 de agosto / de 9:30 a.m. - 2:30 p.m. Harbour City: 851 Sepulveda Ave., Torrance, CA 90502 / 12 de agosto / 9:30 a.m. - 2:30 p.m.

851 Sepulveda Ave., Torrance, CA 90502 / 12 de agosto / 9:30 a.m. - 2:30 p.m. Pomona: 2090 S. Garvey Ave., Pomona, CA 91766 / 13 de agosto / 9:30 a.m. - 2:30 p.m.

Inland Empire

Apple Valley : 20801 Bear Valley Road, Apple Valley, CA 92308 / 2 de agosto, 9 de agosto, 16 de agosto, 23 de agosto, 30 de agosto / 2 - 6 p.m

: 20801 Bear Valley Road, Apple Valley, CA 92308 / 2 de agosto, 9 de agosto, 16 de agosto, 23 de agosto, 30 de agosto / 2 - 6 p.m Beaumont: 1691 E. 6th Ave, Beaumont, CA 92223 / 4 y 11 de agosto / 11 a.m. - 7 p.m.

1691 E. 6th Ave, Beaumont, CA 92223 / 4 y 11 de agosto / 11 a.m. - 7 p.m. Colton: 1150 N. Pepper Ave, Colton, CA 92324 / 7 de agosto, 14 de agosto, 21 de agosto, 28 de agosto / 2 - 6 p.m.

1150 N. Pepper Ave, Colton, CA 92324 / 7 de agosto, 14 de agosto, 21 de agosto, 28 de agosto / 2 - 6 p.m. Highland: 26529 Highland Ave., Highland 92346 / 6 de agosto, 13 de agosto, 20 de agosto, 27 de agosto / 2 p.m. - 6 p.m.

26529 Highland Ave., Highland 92346 / 6 de agosto, 13 de agosto, 20 de agosto, 27 de agosto / 2 p.m. - 6 p.m. Moreno Valley: 24440 Alessandro Blvd., Moreno Valley, CA 92553 / 6 de agosto / 11 am - 7 p.m.

24440 Alessandro Blvd., Moreno Valley, CA 92553 / 6 de agosto / 11 am - 7 p.m. Riverside: 4250 Van Buren Blvd., Riverside 92503 / 3 de agosto / 11 a.m. - 7 p.m.

Condado de Kern

Bakersfield: 1801 White Lane, Bakersfield, CA 93304 / 26 de julio, 4 de agosto, 16 de agosto / 9 a.m. - 12 p.m.

1801 White Lane, Bakersfield, CA 93304 / 26 de julio, 4 de agosto, 16 de agosto / 9 a.m. - 12 p.m. Bakersfield: 2505 Haley Street, Bakersfield, CA 93305 / 26 de julio, 4 de agosto, 16 de agosto / de 9 a.m. 12 p.m.

Norte de California

Salinas: 1030 E. Alisal, Salinas, CA 93905 / 29 de julio, 19 de agosto / 3:45 p.m. - 6 p.m.

1030 E. Alisal, Salinas, CA 93905 / 29 de julio, 19 de agosto / 3:45 p.m. - 6 p.m. San Francisco: 345 Williams Ave., San Francisco, CA 94124 / 27 de julio, 3 de agosto, 17 de agosto y 24 de agosto /12 - 4 p.m.

345 Williams Ave., San Francisco, CA 94124 / 27 de julio, 3 de agosto, 17 de agosto y 24 de agosto /12 - 4 p.m. San Francisco: 1800 Folsom St., San Francisco, CA 91403 / 27 de julio, 3 de agosto, 17 de agosto y 24 de agosto, 12 - 4 p.m.

Todas las clínicas son gratuitas y abiertas al público, junto con los empleados de Food 4 Less y Foods Co y sus familiares.

Las vacunas sin cita previa estarán disponibles en todos los sitios, y algunos sitios pueden permitir la reservación de una cita con anticipación haciendo clic aquí.

Para obtener más información sobre la vacuna COVID-19 o ayuda para encontrar citas, haga clic aquí.