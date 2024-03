Lotería de California identifica al ganador del premio mayor del Powerball de $1.7 mil millones

Ya se conoce el nombre del afortunado ganador del segundo premio mayor de lotería en la historia de Estados Unidos.

En un nuevo comunicado emitido el viernes, la Lotería de California identificó a Theodorus Struyck como el representante de un grupo de ganadores que compraron el boleto ganador del Powerball en Midway Market en Frazier Park para el sorteo del premio mayor de $1,765 en octubre pasado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

No quedó claro de inmediato cuántas personas formaban parte del grupo que compró el boleto ganador.

Midway Market, una empresa familiar en la comunidad del condado de Kern, recibió un cheque de bonificación de $1 millón por vender el boleto.

El premio mayor se ubica sólo detrás del premio mayor de Powerball de $2.04 mil millones de 2022.

Los jugadores de lotería de California han ganado o compartido las ganancias de los cuatro premios mayores más grandes en la historia del Powerball desde 2016. Todos valían mil millones de dólares.

El próximo sorteo de Powerball es el sábado. El premio mayor se estima en 600 millones de dólares.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.