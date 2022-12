“Animales Brillantes”, un nuevo giro a las luces navideñas del zoológico de Los Ángeles

Lo que debes saber “Luces del Zoológico de Los Ángeles: Animales Brillantes”, iluminará el famoso lugar de Los Ángeles hasta el 22 de enero de 2023

Costo: A partir de $34 para adultos; a partir de $27 para niños

Las linternas de gran tamaño con forma de bichos geniales, las golosinas de temporada, los eventos VIP festivos y las oportunidades especiales para tomar fotografías son una parte lúdica de este favorito de la familia.

Encountering a real chameleon, flamingo, or dragonfly can be an uplifting, memory-making, feel-the-magic Encontrarse con un camaleón, un flamenco o una libélula real puede ser una experiencia inspiradora, que crea recuerdos y siente la magia.

Seguramente hará una pausa y se maravillará con el revoloteo fantasioso del insecto o el estilo majestuoso de un flamenco o la habilidad de un reptil para balancearse, con estilo, a lo largo de una rama.

¿Pero algo que no será parte de la experiencia? La criatura no será colosal ni estará inundada de intensos tonos de brillo iridiscente.

Hay, sin embargo, un lugar encantador donde las bestias son grandes e iluminadas con hermosas bombillas, todo para brindar a las personas que buscan el esplendor de la temporada un poco de magia al estilo invernal. Es el Zoológico y Jardín Botánico de Los Ángeles, que una vez más presentará una aventura nocturna iluminada cuando comiencen las vacaciones.

THay un giro en 2022, con un nuevo espectáculo listo para brillar: se llama “Luces del Zoológico de Los Ángeles: Animales Brillantes” y contará con una alineación luminosa de grandes linternas que parecen cocodrilos, pájaros e insectos también.

Varias pantallas serán animadas y algunas son interactivas, con varios tonos que agregan un elemento incandescente a los árboles, hermosos caminos bordeados de flores de cerezo y un túnel caprichoso de glicina también (hay una fuente de luz al final).

See a few of the splendid and bright sculptures frEstas son algunas de las esculturas espléndidas y brillantes del evento...