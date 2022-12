Más de 100 años de tradición: desfile de botes de Newport Beach sigue adornando la Navidad

What to Know Desfile de Botes Navideños y Anillo de Luces 2022

Gratis para ver desde varios puntos de la ciudad; los paseos en bote son adicionales, y muchos restaurantes locales con vistas al puerto requieren reservaciones

El desfile sale todas las noches hasta el 18 de diciembre, mientras que los cruceros festivos les darán a los amantes de la luz un viaje llamativo por el puerto del 19 al 31 de diciembre.

Detectar una nota deslumbrante siempre es bastante fácil en Newport Beach. Después de todo, la elegante comunidad es el conocido hogar de un aclamado festival de cine, una serie de notables eventos gastronómicos y vinícolas y un verdadero ramo de otras graciosas idas y venidas.

Pero cuando amanece a mediados de diciembre, el factor deslumbrante sube por las nubes, o deberíamos decir, se sumerge bastante.

Porque es entonces cuando el Desfile Navideño y Anillo de Luces de Newport Beach comienza su fabulosa carrera de cinco noches, deleitando a los espectadores en tierra, a las personas que cenan en los restaurantes del área y a los admiradores de mentalidad acuática que han reservado un pasaje en un barco.

Este es, después de todo, uno de los ejemplos más extravagantes y sorprendentes del planeta de cómo organizar un desfile navideño maximalista de barcos. Y el evento está celebrando su 114.º aniversario en 2022, lo que significa que los organizadores saben cómo organizar un espectáculo grandioso y brillante.

Para conocer el horario del desfile, puede visitar la página web, donde encontrará un calendario increíblemente detallado. Allí conocerá cuándo y dónde esperar los barcos iluminados, desde la punta de la Isla Lido (6:30 p.m. es el momento para recordar) hasta Peninsula Point Beach aproximadamente una hora más tarde.

¿Y qué son estas embarcaciones elegantes, adornadas en forma exagerada para la ocasión?

Bueno, “todo y más allá” parece ser una respuesta bastante sólida cuando se trata de esta famosa procesión. Miles de luces saturadas, árboles de Navidad de gran tamaño, maravillosas menorás, renos encabritados, muñecos de nieve indestructibles, montones de paquetes envueltos y casi todas y cada una de las piedras angulares centelleantes de la temporada.

“Más es más” cuando se trata de este gran espectáculo de varias noches, pero también lo es adherirse estrechamente a un estilo y tema. Busque los hermosos botes sobre los que la gente grita para tener una línea e historia muy claras, incluso entre las innumerables cadenas de bombillas, los copos de nieve brillantes y las casas de pan de jengibre apiladas.

¿Y qué sucede cuándo concluye la noche final, que es el 18 de diciembre de 2022?

Los populares Holiday Cruises reanudan sus viajes, brindando a los huéspedes la oportunidad de admirar las opulentas moradas cerca del puerto mientras celebran la temporada con un estilo que a menudo es bastante elegante.

Esos viajes comienzan nuevamente el 19 de diciembre y duran hasta el resto del mes; Para reservar su lugar, si desea unirse a la visita obligada especial y cerrar el año al estilo de celebración de Newport Beach, haga clic aquí.

