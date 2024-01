En video: trata de evitar el robo de su perro aferrándose al auto de los secuestradores

Una mujer fue vista aferrada a un automóvil después de que le robaran su perro en el centro de Los Ángeles.

La imágenes mostraban al automóvil conduciendo por la calle mientras la mujer lo sujetaba con fuerza después de que le robaron su Bulldog Francés.

La mujer estaba almorzando frente a Whole Foods cerca de W. 8th Street y S. Grand Avenue cuando dijo que intentó detener a cuatro ladrones que trataban de escapar con su perro.

“Sólo quiero decirte que si necesitas ayuda o algo así, puedes pedirla. No tienes que ir a robarme mi perro, ese es mi bebé, no puedo dártelo”, dijo Ali Zacharias, la dueña del perro.

El perro es un bulldog francés llamado Onyx con pelaje blanco y manchas negras y tiene dos colores de ojos diferentes.

Zacharias dijo que los ladrones fueron vistos en un Kia Forte blanco.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.