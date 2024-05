California reducirá fondos para programas de asistencia legal para indocumentados

Inmigrantes indocumentados han expresado su preocupación ante el anuncio de que se reducirán los fondos de varios programas de asistencia legal en California a raíz de la revisión del presupuesto dada a conocer por el gobernador Gavin Newsom.

Por años, Salvador Rodríguez vivió sabiendo que su estatus migratorio estaba en el limbo, y justo cuando pensaba en cómo poder solucionarlo, llegó este anuncio.

"Sale mucho pagarlo, y no tengo trabajo, entonces cómo pagar abogado, y no puedo trabajar (porque) no tengo permiso, ni nada, ni DACA", explicó el joven.

Pero sí estaba estudiando en el Sistema Estatal de Universidades, donde descubrió que, a través de ellos, podrá acceder a asistencia legal.

"Posiblemente puedes agarrar residencia... en ese tiempo brinqué de emoción", dijo Salvador.

La organización Immigrant Legal Defense tomó su caso. Aseguraron que asesoran a cerca de 20,000 personas al año en las 23 sedes del Sistema Estatal de Universidades de California, para ajustar su estatus migratorio.

Esto, a través del proyecto especial de servicios legales de inmigración. Pero ahora lo que hay entre ellos es mucha preocupación.

"(Estoy) súper preocupada, el anuncio del gobernador lo que está diciendo que va a pasar va a ser eliminar 55% del programa que tenemos ahora, para servir a estudiantes, familias, profesores", explicó ​Eleni Wolfe-Roubatis, directora de Immigrant Legal Defense.

Explicaron que las reducciones también afectarían a beneficiarios del TPS, y eliminarían totalmente el programa CHIRP, que apoya a menores de edad indocumentados que vinieron a Estados Unidos sin sus padres. Este les provee asistencia legal y también servicios sociales.

"Muchos de mis clientes lloran, se sienten solos, y dicen que al tener el apoyo de la abogada, se sienten con nuevas esperanzas, vienen con mucho trauma, pero son seres humanos maravillosos que vienen con tanta fuerza interna", indicó Marjorie Andino Rivera, vocera del Centro Legal de La Raza.

El estado enfrenta un déficit de más de $26,000 millones, según la revisión del mes de mayo. Al cuestionar a la oficina del gobernador sobre los recortes a estos servicios, se indicó que se está manteniendo una inversión de $50 millones en asistencia legal.

Pero estas organizaciones no se van a quedar de brazos cruzados y planifican llegar el martes a Sacramento a protestar.