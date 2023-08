Huelga de trabajadores de la ciudad de Los Ángeles: servicios públicos que se verán afectados

La ciudad de Los Ángeles verá uno de los movimientos laborales más importantes en los últimos años, cuando más de 11,000 empleados de la ciudad abandonarán sus trabajos este martes.

SEIU 721, el sindicato que representa a los trabajadores desde San Pedro hasta el Observatorio Griffith, protesta por las conversaciones contractuales de “mala fe” por una serie de cuestiones, incluida la escasez de personal en toda la ciudad. Si bien la huelga durará 24 horas, el sindicato espera enviar un mensaje fuerte a la ciudad.

“No estamos tratando de destruir o dañar nada”, dijo Gilda Valdez, jefa de personal de SEIU Local 721. “Pero queremos enviar un fuerte mensaje a la ciudad de Los Ángeles. No vengas a la mesa y te metas con nosotros”.

La huelga masiva detendrá o limitará una variedad de servicios públicos, mientras que algunos programas esenciales permanecerán intactos.

Servicios suspendidos

Recolección de basura : si el martes es su día de recolección de basura, se retrasará un día.

: si el martes es su día de recolección de basura, se retrasará un día. Operaciones CARE & CARE+ : No habrá limpiezas de campamentos para personas sin hogar. No se devolverán las llamadas de servicio para eliminar escombros o riesgos de seguridad. Para emergencias relacionadas con el alcantarillado, el gobierno de la ciudad puede contratar contratistas para realizar reparaciones o mantenimiento.

: No habrá limpiezas de campamentos para personas sin hogar. No se devolverán las llamadas de servicio para eliminar escombros o riesgos de seguridad. Para emergencias relacionadas con el alcantarillado, el gobierno de la ciudad puede contratar contratistas para realizar reparaciones o mantenimiento. Piscinas públicas : Puede que sea otro día caluroso de verano, pero los residentes de Los Ángeles no podrán refrescarse en las piscinas administradas por la ciudad. Algunas piscinas municipales pueden estar cerradas.

: Puede que sea otro día caluroso de verano, pero los residentes de Los Ángeles no podrán refrescarse en las piscinas administradas por la ciudad. Algunas piscinas municipales pueden estar cerradas. Refugios de animales: si bien los refugios administrados por la ciudad estarán cerrados al público, algunos servicios de emergencia, incluido el cuidado de animales enfermos y heridos, pueden estar disponibles de forma limitada.

Servicio limitado

La aplicación leyes de estacionamiento en la ciudad se retrasará ya que los oficiales de tránsito se unirán a la huelga.

El control del tráfico cerca de los eventos grandes y especiales se retrasará, lo que puede provocar un tráfico intenso cerca de los lugares de los eventos.

Las solicitudes de servicio para reparaciones de semáforos y letreros pueden retrasarse.

Los centros de llamadas 311 permanecen abiertos, pero los funcionarios de la ciudad advierten que puede haber tiempos de espera más largos de lo habitual.

Servicios no afectados

Servicios de emergencia por LAPD y LAFD

Programas de vivienda y personas sin hogar en toda la ciudad de Los Ángeles

Campamentos de verano gestionados por la ciudad, guarderías

Bibliotecas Públicas

Los Angeles World Airports también advierte que las operaciones de LAX también pueden retrasarse. Se insta a los viajeros aéreos a llegar al aeropuerto una hora antes para su llegada.

