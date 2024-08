Los Ángeles pagará más de $38 millones para resolver una demanda federal sobre vivienda

La ciudad de Los Ángeles pagará 38,2 millones de dólares para resolver una demanda de 2017 después de afirmar “falsamente” en documentos federales que sus unidades de vivienda asequible multifamiliar construidas con fondos federales eran accesibles para personas con discapacidades.

La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en nombre de una residente de Los Ángeles, Mei Ling, que usa una silla de ruedas y el Fair Housing Council of San Fernando Valley, un grupo de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Su parte del acuerdo no se ha determinado.

Ling, de 57 años, ha usado una silla de ruedas desde enero de 2006 y ha estado sin hogar o en viviendas sin las características de accesibilidad, según la demanda.

Alegó que la ciudad de Los Ángeles no hizo que sus opciones de vivienda asequible multifamiliar fueran accesibles para las personas con discapacidades durante al menos seis años. Algunos problemas eran pendientes demasiado pronunciadas, mostradores demasiado altos y entradas que no permitían el acceso en silla de ruedas, dijeron los funcionarios.

La demanda también afirma que la ciudad no mantuvo una lista públicamente disponible de unidades accesibles y sus características de accesibilidad, y que “certificó a sabiendas y falsamente” al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos que cumplía con estos requisitos. Al hacerlo, violó la Ley de Reclamos Falsos, dice la demanda.

“La ciudad niega haber violado la Ley de Reclamos Falsos”, dijo la abogada de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, en una declaración enviada por correo electrónico. “Sin embargo, nos complace haber llegado a este acuerdo de $38.2 millones, particularmente a la luz de la afirmación inicial del gobierno federal de que tenía derecho a más de $1 mil millones en supuestos daños”.

Cuando el departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) proporciona fondos de subvención a los gobiernos locales para construir y rehabilitar unidades de vivienda multifamiliares asequibles, deben cumplir con las leyes federales de accesibilidad, dijeron los funcionarios. Esto incluye un mandato de que el 5% de todas las unidades en ciertos tipos de viviendas asistidas por el gobierno federal sean accesibles para personas con discapacidades de movilidad, y otro 2% sea accesible para personas con discapacidades visuales y auditivas.

También deben mantener una lista públicamente disponible de unidades accesibles con una descripción de sus características de accesibilidad, entre otros requisitos de accesibilidad relacionados con la vivienda.

En los seis años anteriores a la presentación de la demanda en 2017, LA recibió casi mil millones de dólares en diversos fondos de la agencia federal de vivienda que se destinaron a al menos 28 proyectos de viviendas multifamiliares, según los demandantes. Ninguno de ellos contenía el número mínimo de unidades accesibles requerido por la ley.

Mientras tanto, la ciudad “hizo que HUD y el público creyeran que estaba cumpliendo con todas las obligaciones federales relacionadas con la recepción de fondos federales para la vivienda y el desarrollo comunitario”, decía la demanda.

Anteriormente, la ciudad resolvió una demanda similar en 2016.