Los Ángeles ofrece recursos para personas de la tercera edad durante crisis del COVID-19

El Departamento de Servicios para Adultos Mayores de Los Ángeles lanzó este viernes un mapa de recursos que proporciona ubicaciones para que los residentes recojan comidas en nombre de personas mayores de 65 años.

Los 85 sitios de comidas operados por la ciudad de Los Ángeles permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, pero los funcionarios del departamento dijeron que la ciudad y sus socios comunitarios han estado distribuyendo comidas empacadas y congeladas a adultos mayores inscritos en el programa de comidas de la ciudad, y la gente todavía puede recoger productos en los sitios de comida.

Las personas inscritas en los programas de alimentos deben enviar a un familiar, amigo o cuidador menor de 65 años para que recoja las comidas en los sitios.

El mapa de los sitios de comidas está disponible haciendo clic aquí. El mapa se actualizará según sea necesario, dijeron funcionarios del departamento.

Si un adulto mayor no sabe quién es su proveedor de comidas, o no está inscrito en el programa de comidas del Departamento de Servicios para Adultos Mayores de Los Ángeles, puede llamar al departamento al 213-482-7252 para inscribirse. La línea telefónica está abierta, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Las personas de la tercera edad que ya reciben comida a domicilio regularmente recibirán sus servicios sin interrupción, dijo el departamento.

También se puede contactar al Departamento Servicios para Adultos Mayores de Los Ángeles para otros servicios y programas sociales para que las personas interactúen de forma remota durante la pandemia, así como recursos de salud mental.

La ciudad de Los Ángeles ahora tiene pruebas de COVID-19 disponibles para residentes mayores de 65 años, personas que experimentan síntomas del virus o aquellos que tienen problemas de salud subyacentes.

Las personas elegibles pueden hacer una cita haciendo clic aquí. Las personas que no tengan acceso a Internet pueden llamar al Número de Ayuda del Alcalde, al 213-978-1028, para obtener ayuda.