Los Ángeles ofrece pruebas de virus a todos por kits no utilizados

LOS ÁNGELES (AP) - Con amplias pruebas de coronavirus y sin suficientes personas enfermas que las buscan, el alcalde de Los Ángeles recientemente hizo algo en una escala que ninguna otra ciudad importante de los EE. UU. había hecho: permitir que cualquier persona con o sin síntomas se haga la prueba tan a menudo como quiera.

Los residentes de la segunda ciudad más grande de la nación y el condado circundante inundaron rápidamente un sitio web para reservar una prueba y no pudieron hacerse la prueba bajo pautas más estrictas y les preocupaba que estuvieran infectados o que pudieran ser portadores asintomáticos que expongan involuntariamente a otros.

Pero a pesar de las reservas excesivas para compensar a un tercio de las personas que no se presentaron, la ciudad todavía tiene miles de pruebas que no se utilizan cada semana, según las cifras proporcionadas a la AP por la oficina del alcalde.

"Las pruebas desperdiciadas en un momento en que todavía tenemos pruebas insuficientes es realmente desafortunado", dijo el Dr. Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute, una asociación de investigación médica con sede en San Diego. "Aplaudo lo que están haciendo. Cuantas más personas prueben, mejor ".

La promesa del alcalde Eric Garcetti de no dejar que se desperdicie una prueba fue el resultado de una asociación con una empresa de nueva creación que desarrolló una prueba fácil de administrar que no depende de los escasos suministros. Pero fue una desviación significativa de los criterios estatales más estrictos y las pautas establecidas por el departamento de salud que la ciudad comparte con el condado para limitar las pruebas a quienes más las necesitan.

Llega en un momento en que las pruebas ampliadas son una piedra angular del plan del estado para facilitar su orden de quedarse en casa y, a medida que el condado de Los Ángeles se ha convertido en el epicentro del brote de virus y el retraso del progreso, el resto del estado ha demostrado.

Si bien el virus fue inicialmente peor en el norte de California, el condado de Los Ángeles, hogar de una cuarta parte de los casi 40 millones de residentes del estado, ahora representa más de la mitad de las muertes del estado y el recuento de casos crece más rápidamente que otros condados estatales importantes. Una gran población de hogares de ancianos, que representa aproximadamente la mitad de las muertes del condado, y personas pobres con densa vivienda son dos razones principales.

Cuando Garcetti abrió las pruebas el 30 de abril, el condado en general había relajado algunas pautas sobre quién podría hacerse la prueba, con prioridades dirigidas a los más enfermos y más vulnerables. Permitió evaluar a algunas personas sin síntomas, incluidos los trabajadores de la salud y el personal de emergencias con mayor riesgo de exposición.

Desde una perspectiva de salud pública, las pruebas más amplias podrían ayudar a determinar la prevalencia de la enfermedad, aunque eso requeriría un muestreo aleatorio, no a las personas que buscan hacerse la prueba, dijo Karin Michels, profesora de epidemiología en la Universidad de California, Los Ángeles. Y evaluar a las personas asintomáticas es a expensas de aquellos que no pueden hacerse una prueba.

"En un mundo perfecto, quieres hacer pruebas a todo el estado, hacer pruebas a todo el país", dijo Michels. "No tenemos suficientes kits de prueba para todos en este momento".

Cuando el alcalde eliminó los límites sobre quién podría hacerse la prueba, se completaron las citas.

"Me sorprendió", dijo Sarah Wolf, quien reservó un espacio en línea después de recibir una alerta de texto. "Hay personas en la costa este que conozco que no pueden hacerse la prueba".

Los Ángeles no fue la primera gran ciudad en ofrecer pruebas gratuitas para todos. Houston lo había hecho casi dos semanas antes, pero en una escala mucho más pequeña de 500 a 1,000 pruebas por día.

LA ha pagado $137 por prueba a Curative-Korva, una start-up dirigida por Fred Turner, un niño prodigio británico de 25 años. La empresa estaba haciendo pruebas de sepsis cuando un trabajador allí pensó que estaba infectado con coronavirus, no pudo hacerse una prueba y diseñó una para recolectar una muestra frotando el interior de la boca después de toser, dijo el portavoz Kyle Arteaga.

La prueba obtuvo la aprobación de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Los Ángeles tiene 75,000 pruebas disponibles cada semana para usar principalmente en ocho sitios de autoservicio abiertos seis días a la semana, aunque también se realizan pruebas en refugios para personas sin hogar, hogares de ancianos y centros de recreación. Ha realizado un promedio semanal de cerca de 57,000 pruebas en las dos semanas desde que el alcalde amplió las pruebas.

La prueba se autoadministra en automóviles y las muestras se colocan en un cubo de recolección, eliminando la necesidad de que un trabajador de la salud recolecte la muestra y se cambie guantes, máscaras y otra ropa protectora, todo lo cual ha sido escaso, con cada prueba.

También utiliza un hisopo ampliamente disponible, no los hisopos nasales largos escasamente disponibles que han llevado a la escasez de pruebas.

La prueba curativa, que está siendo utilizada por la Fuerza Aérea de los EE. UU. y vendida a los estados de Alaska y Florida, es una de varias pruebas más nuevas que llaman la atención. Una prueba de saliva desarrollada por la Universidad de Rutgers recibió aprobación de emergencia de la FDA el 8 de mayo para uso doméstico.

Anne Wyllie, investigadora de la Universidad de Yale que descubrió en un estudio preliminar que las pruebas para detectar la presencia del virus en la saliva eran más efectivas que las muestras de hisopos nasales profundos, dijo que el método curativo parecía prometedor porque captura el esputo de los pulmones, junto con la saliva y material celular en la boca.

"Es como si estuvieran cubriendo todas sus bases. Si el virus está presente en algún lugar, están mejorando sus posibilidades de capturar dónde está y detectarlo ”, dijo Wyllie. "Es realmente difícil estropear escupir en un tubo o deslizar el interior de la boca".

El día después de que Garcetti hizo su anuncio, las pruebas se triplicaron a casi 10,000 en Los Ángeles, dijo.

En los primeros nueve días después de que a todos se les ofreció una prueba, los sitios promediaron 8.900 pruebas al día, dijo la oficina de Garcetti. Las pruebas aumentaron en la última semana, llevando el promedio diario por encima de 9.500, que está por debajo de las 10.000 pruebas que Curative-Korva puede procesar diariamente.

"Está limitado por la demanda", dijo el Dr. Jeffrey Klausner, profesor de UCLA que es director médico de Curative-Korva. “Exige limitaciones sobre cuántos pueden ir a un sitio de prueba. ¿Cuántas personas pueden pasar por un sitio de prueba en una hora?

Para la mayoría de las personas, el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.

Wolf no tenía tos, fiebre u otros signos de coronavirus, pero después de leer acerca de personas sin síntomas de propagación del virus, decidió hacerse la prueba porque estaba disponible y era gratis.

Condujo desde su casa de Hollywood a una clínica de autoservicio en el Centro Cristiano Crenshaw en el sur de Los Ángeles y esperó en una fila de autos que lentamente avanzaban lentamente.

Le llevó aproximadamente una hora llegar al punto donde le entregaron un kit de prueba en una bolsa de riesgo biológico. Cerró las ventanas de su Mercedes, abrió el kit, tosió con fuerza varias veces, se limpió profundamente la boca durante unos 30 segundos y colocó el hisopo en un tubo de ensayo. Luego condujo hacia adelante, bajó la ventanilla y dejó caer la muestra en un cubo de recolección.

Los resultados llegaron tres días después. Era negativa, que es lo que sospechaba. Pero fue un alivio."Simplemente no sabes cuántas personas lo han contraído y no han tenido ningún síntoma", dijo Wolf. "Odiaría si estuviera haciendo un recado y lo transmitiera si lo tuviera y no lo supiera".