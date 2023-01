LAPD investiga la muerte de tres personas en incidentes policiales en Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijo el miércoles que inició investigaciones sobre la muerte de tres hombres después de encuentros con sus oficiales. En dos de los casos, los oficiales dispararon y mataron a los civiles.

El LAPD dijo que sus oficiales dispararon mortalmente a Takar Smith, de 45 años, el 2 de enero y a Óscar Sánchez, de 35 años, el 3 de enero. También el 3 de enero, Keenan Anderson, de 31 años, murió horas después de una lucha con agentes de policía en el que fue electrocutado con una pistola eléctrica.

El departamento publicó el video de la cámara corporal de los tres incidentes el miércoles.

“Se están realizando investigaciones completas y prometo que las investigaciones de la Ciudad sobre estas muertes serán transparentes y reflejarán los valores de Los Ángeles”, dijo la alcaldesa Karen Bass en un comunicado de prensa.

“Me aseguraré de que las investigaciones de la ciudad conduzcan solo hacia la verdad y la rendición de cuentas. Además, los oficiales involucrados deben ser puestos en licencia inmediata”.

Bass extendió sus condolencias a las familias de Smith, Sánchez y Anderson. Agregó que tenía “graves preocupaciones sobre las cintas profundamente inquietantes” publicadas el miércoles.

El jefe del LAPD, Michael Moore, dijo que el “conjunto de eventos” lo “preocupaba profundamente” y que, dado el “interés público sustancial” y el deseo de las familias de los hombres de que la policía publicara videos corporales y otras pruebas, aceleró el lanzamiento del video, que suele tardar 45 días.

La oficina del forense del condado de Los Ángeles todavía está investigando los casos de Keenan Anderson, el paciente con paro cardíaco relacionado con un cofundador de Black Lives Matter, y Oscar Sánchez. La oficina aún no se ha pronunciado sobre la causa y la forma de sus muertes.

La muerte de Takar Smith fue declarada homicidio por heridas de bala, que es un procedimiento estándar después de los tiroteos fatales de la policía. Su esposa había buscado ayuda de la policía por una violación de una orden de restricción el 2 de enero y advirtió al Departamento de Policía de Los Ángeles sobre la condición de salud mental de su esposo.

Los tiroteos ocurrieron en medio del clamor por la reforma de la aplicación de la ley en todo el país, particularmente cuando los oficiales interactúan con personas que tienen enfermedades mentales, y un mayor escrutinio sobre los tiroteos policiales fatales.

Muerte de Takar Smith

Smith, de 45 años, recibió un disparo mortal después de levantar un cuchillo estilo carnicero de 10 pulgadas (25 centímetros) sobre su cabeza luego de que los agentes usaran una pistola paralizante y gas pimienta. El LAPD dijo que el oficial Joseph Zizzo y el oficial Nicolas Alejandre abrieron fuego.

La muerte de Smith ya ha llevado a Moore a ordenar capacitación adicional para los oficiales. El miércoles, LAPD publicó imágenes de video corporales de las tres instancias, mucho antes de la fecha límite típica de 45 días. Según la política del departamento, los oficiales involucrados en tiroteos fatales deben retirarse del campo durante al menos dos semanas.

La esposa de Smith inicialmente buscó ayuda de los oficiales en una estación de policía cercana. Luego le dijo a un despachador que a su esposo le habían diagnosticado esquizofrenia pero que no había estado tomando sus medicamentos y que probablemente pelearía con cualquiera que interviniera.

“Él no está en sus cabales”, le dijo al despachador.

Un oficial de policía en la escena convocó a oficiales adicionales y a un supervisor. Sin embargo, ninguno de los equipos especializados en salud mental del departamento, que están emparejados con médicos, fueron llamados al departamento de su esposa después de su informe inicial o durante la interacción de aproximadamente 15 minutos con la policía, durante la cual Moore dijo que Smith mostró signos de enfermedad mental.

Los oficiales inicialmente intentaron reducir la situación, pero sacaron sus armas, incluida una pistola paralizante y un lanzador de proyectiles menos letal, después de que Smith blandió una silla, según muestran las imágenes de la cámara corporal. Posteriormente, los oficiales le advirtieron que serían “letales” cuando entrara a la cocina de la unidad a pesar de sus órdenes.

Cada vez más agitado e incoherente, Smith agarró un cuchillo del mostrador de la cocina, según muestra el video. Los oficiales lo rociaron con pimienta y usaron una pistola paralizante repetidamente mientras gritaban “suelta el cuchillo” mientras Smith estaba de rodillas en la esquina de la cocina y gritaba “¡Fuera!”.

Se dejó caer, pero luego recogió el cuchillo y lo levantó por encima de su cabeza. Dos oficiales dispararon siete rondas en total, golpeando a Smith mientras se arrodillaba. Otro oficial siguió usando la pistola paralizante en Smith mientras yacía boca abajo en el suelo. Fue declarado muerto en la escena y el cuchillo fue encontrado debajo de su cuerpo.

Los tiroteos se produjeron días después de que Moore solicitara un segundo mandato de cinco años como jefe del departamento de policía. La nueva alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, aún no ha dicho si apoya la reelección de Moore, que será votada por la comisión de policía civil de cinco miembros. El Ayuntamiento puede anular la decisión de la comisión con 10 votos de veto.

El departamento ha sido criticado en los últimos años por un aumento en los tiroteos policiales, así como por otras fallas de alto perfil.

Bass se hizo eco de las preocupaciones de Moore y calificó los videos de los tres incidentes como “profundamente perturbadores”.

“Especialmente como ex profesional de la salud, me preocupa profundamente que no se llamara a los expertos en salud mental, incluso cuando había un historial documentado de crisis de salud mental en el pasado”, dijo Bass en un comunicado, al referirse a la muerte de Smith. “Cuando no existe un riesgo inmediato para los demás, la policía no debe ser la primera en responder cuando alguien está experimentando una crisis de salud mental. Creo que los oficiales y los angelinos están de acuerdo en esto”.

Los partidarios de Black Lives Matter protestaron las acciones de los oficiales en la muerte de Anderson frente a la sede de LAPD el miércoles mientras Moore realizaba su conferencia de prensa en el interior.

Muerte de Óscar Sánchez

En el caso de Sánchez, Moore dijo que el hombre de 35 años blandió lo que parecía ser una “lanza improvisada” hacia los oficiales. Era la pieza de un scooter motorizado con una punta de 7,62 centímetros (3 pulgadas) unida al extremo.

La policía recibió inicialmente un informe de un hombre que arrojó un objeto de metal a un vehículo que pasaba alrededor de las 5:30 p.m. el 3 de enero. El conductor se detuvo y supuestamente fue confrontado por Sánchez, quien lo amenazó con un cuchillo, dijo el departamento en un comunicado.

Más tarde, los oficiales encontraron a Sánchez en el descanso del segundo piso de una casa y le ordenaron, en español e inglés, que bajara las escaleras. Cuando la policía subió las escaleras después de unos 10 minutos de negociaciones, Sánchez supuestamente los confrontó con el arma.

Los oficiales Diego Bracamontes y Christopher Guerrero dispararon un total de seis balas, golpeando a Sánchez varias veces en el torso y las piernas, mientras que otro oficial disparó una sola ronda menos letal, dijo LAPD.

Los oficiales usaron un escudo para protegerse mientras subían las escaleras, lo que bloqueó la cámara corporal de un oficial durante los disparos. El ángulo de la cámara de otro oficial fue oscurecido por el lanzador de proyectiles menos letal durante el tiroteo.

Sánchez fue declarado muerto en el hospital.

Muerte de Keenan Anderson

La prima de Anderson, Patrisse Cullors, dijo en una publicación de Instagram el domingo que Anderson era una profesora de inglés que trabajaba con estudiantes de secundaria.

“Keenan merece estar vivo en este momento, su hijo merece ser criado por su padre”, escribió Cullors. “Keenan, lucharemos por ti y por todos nuestros seres queridos afectados por la violencia estatal”.

Anderson fue el sospechoso de un accidente de tránsito en Venice, dijo Moore, e inicialmente cumplió con las órdenes de los oficiales mientras investigaban si estaba bajo la influencia de drogas o alcohol. Más tarde huyó y los oficiales lo persiguieron hasta el medio de la calle.

Usaron la fuerza física y una pistola paralizante durante un enfrentamiento que duró varios minutos, durante el cual Anderson gritó pidiendo ayuda y forcejeó.

“Están tratando de matarme”, gritó.

Las imágenes de la cámara corporal de la policía mostraron que, en un momento, el codo de un oficial fue empujado hacia el cuello de Anderson. El antebrazo del mismo oficial también presionó contra su pecho y otro oficial dijo: “cuidado con el codo, compañero”.

“Me están tratando de [matar como] George Floyd”, dijo Anderson cuando un oficial amenazó con usar una pistola paralizante, que se desplegó repetidamente segundos después cuando Anderson estaba boca abajo en el pavimento y suplicaba ayuda, diciendo: “No me estoy resistiendo.”

Después de que fue sometido, Anderson fue transportado a un hospital, donde murió más de cuatro horas después.

“No está claro qué papel” jugaron los oficiales en la muerte de Anderson, dijo Moore. Los oficiales no fueron nombrados en el comunicado de prensa del departamento.

Una prueba de toxicología de LAPD encontró cocaína y cannabis en el cuerpo de Anderson, aunque estos resultados están separados del informe independiente del forense, dijo el jefe.