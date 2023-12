Cámaras para control de tráfico llegarán a Los Ángeles, Glendale y Long Beach

Una nueva ley para ayudar a reducir la velocidad a los conductores que utilizan cámaras de velocidad entrará en vigor el próximo año gracias a un proyecto de ley firmado por el gobernador Gavin Newsom.

Esas cámaras se instalarán en tres ciudades del sur de California como parte del programa piloto.

Con la firma del gobernador en la AB 645, esas cámaras de velocidad se instalarán en lo que se considera una carretera con alto índice de lesiones.

El proyecto de ley, firmado por el gobernador Newsom, entrará en vigor el 1 de enero. Las ciudades que verán esos radares de tráfico son Los Ángeles, Glendale y Long Beach.

Las cámaras multarán automáticamente a los conductores que excedan el límite de velocidad publicado en 11 millas por hora.

La primera infracción viene con una advertencia, mientras que la segunda infracción costará $50 dólares. Los conductores que sean considerados de bajos ingresos podrán calificar para un descuento en ese boleto y pagarán $25 dólares.

Los partidarios y defensores dicen, sin lugar a dudas, que estos radares salvarán vidas.

“Sabemos que, en ciertos casos, los radares reducen el exceso de velocidad, lo que reduce las muertes por colisiones y las lesiones hasta en un 76 %; en algunos estudios, y en algunos lugares, son 100 % efectivos para salvar vidas”, dijo Damian Kevitt, de Streets Are For Everyone.

Sin embargo, quienes se oponen a este programa piloto dicen que hay otras formas de crear calles más seguras que multar a los conductores después del hecho.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Automovilistas dice que las señales de velocidad son más efectivas y aboga por cruces peatonales protectores.

Dice que este programa piloto afectará al ciudadano promedio, no a los conductores que conducen imprudentemente.

“Nuestras leyes se basan en la idea de que la mayoría de la gente puede reconocer una velocidad razonable y la mayoría la cumple. Son los valores atípicos, las personas más allá de los que se supone que son el objetivo de las multas. Desafortunadamente, este programa no hace eso, está dirigido a personas que conducen de la manera en que el gobierno construyó la carretera”, dijo Jay Beeber de la Asociación Nacional de Automovilistas.

En cuanto a dónde se instalarán estas cámaras, el programa piloto requerirá el apoyo de la comunidad para determinar las ubicaciones.

Si bien esta nueva ley entrará en vigor el 1 de enero, esas cámaras no estarán operativas hasta el verano o incluso más adelante en el año.

