Cervecería del condado de Los Ángeles lanza cerveza en honor a Selena

A pesar de su prematura muerte a los 23 años, Selena Quintanilla-Pérez continúa viva a través de los recuerdos de muchos fanáticos y de sus listas de reproducción.

Este año, los fanáticos de Selena en el sur de California pueden honrar a la leyenda de la música bebiendo una cerveza de edición especial creada por la cervecería artesanal Brewjeria Company, en Pico Rivera, así como por la boutique de estilo de vida chicano Mi Vida y el restaurante Quarantine Pizza.

La cerveza de lanzamiento limitado, que lleva el nombre de uno de los éxitos de Selena, Tomo La Flor, se describe como una cerveza pálida de hibisco con un toque de guayaba.

Selena era una estrella en ascenso y sólo tenía 23 años cuando fue asesinada a tiros.

Considerada una pionera entre las estrellas latinas, ganó varios premios de la música tejana, cinco sencillos número uno en la lista Hot Latin Tracks de Billboard y un premio Grammy al mejor álbum mexicano/estadounidense en 1994. Su vida y su muerte también fueron objeto de un Película de 1997 protagonizada por Jennifer López.

En 2021, la Academia de la Grabación la honró póstumamente con el premio Grammy a la trayectoria.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.